Olgunlaşma enstitülerinde Ar-Ge dönemi başlatıldı

Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde yenilenme çalışmaları yürütülen olgunlaşma enstitülerinin etkinliği ve üretim kapasitesinin artırılması için harekete geçti. Konuyla ilgili dün bakanlıkta bir değerlendirme toplantısı yapıldı.
6 MİLYON TL DESTEK
Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer
, Türkiye
'de 24 olgunlaşma enstitüsünün bulunduğunu, bu dönemde enstitüleri yeni bir yaklaşımla ele alacaklarını belirtti. Özer, "Bundan böyle olgunlaşma enstitülerimiz, bir taraftan kültürümüzün gelecek nesillere yaygın bir şekilde aktarılmasını sağlarken diğer taraftan bu ürünlerin tasarım, faydalı model ve marka tescilleri için de çalışmalar yapacaklar. Olgunlaşma enstitülerimizin birer Ar-Ge merkezi olarak çalışabilmeleri için altyapılarını güçlendirmek üzere 6 milyon liralık başlangıç destek ödeneğini de enstitülerimize gönderdik. Bu yöndeki desteklerimiz devam edecek" diye konuştu.