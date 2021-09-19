Önce şehri sonra kampüsü tanıyın

Okuldan, derslerden, insanlarla iletişim kurmaktan uzak kalabilir. Özellikle de yeni üniversiteye başlayıp ailesinden uzakta üniversite okuyan öğrencilerin okula ve gideceği şehre alışma süreci onları biraz zorlayabilir. Hatta okulu bırakmak isteyebilirler" dedi. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Psikolog Hale Kahyaoğlu Çakmakcı, online eğitime ve iletişime alışan öğrencilerin yüz yüze eğitimi tedirginlikle karşıladıklarını belirterek bu durumun normal olduğunu söyledi. Çakmakcı kampus hayatına uyum sağlamak için gençlere ve ebeveynlerine şu önerilerde bulundu:
GİTTİĞİNİZ ŞEHRİ TANIYIN:
Farklı şehirlerde üniversite okumaya başlayacak olan öğrenciler öncelikle gittikleri şehri tanısınlar, gezsinler. Orayla bütünleşmeye çalışsınlar. Ardından okulun kampüsünü gezsinler. Çünkü orası onların yaşam alanı olacak.
AİLE ÖZLEMİ SORUNU:
Üniversiteye başlayacak öğrencilerin sorunlarından biri de aile ve memleket özlemi olacaktır. Eğer öğrenciler ailelerini özlerse ara ara memleketlerine ziyarete gidebilirler. Ama sık sık ailelerinin yanına gitmeyi önermiyoruz. Çünkü bu yüzden akademik hayatlarından geri kalabilirler.
ÇOCUĞUNUZU ÇOK SIK ÇAĞIRMAYIN:
Aileler de buna çok dikkat etmeli ve çocuklarını sık sık memlekete çağırmamalıdır. Bilindiği üzere görüntülü konuşma pandemide çok popüler oldu. Öğrenciler ailelerini her gün görüntülü arayarak özlemini giderebilir.
HER ZAMAN TAKİP EDİN:
Aileler genellikle çocuklarını üniversiteye ve yurda yerleştirip bırakıp gidiyor. Bu uygun bir davranış şekli değil. Çocuklarını ara ara ziyaret edip eğitim hayatlarını uzaktan da olsa takip etmeleri gerek.
DEPRESYON BELİRTİLERİ:
Ailesinden uzakta üniversiteyi kazanan bazı öğrenciler daha ilk haftadan okulu bırakıp geri dönmek isteyebilir. Böyle durumlarda acele karar verilmemesi ve ailelerin çocuklarıyla oturup konuşması gerekir. Bazı öğrencilerde bu durum anksiyete bozukluğu ve depresyondan kaynaklanabilir. Ailelerin çocuklarını psikolog ya da rehberlik danışmanlara getirmesi gerekebilir.
KADEMELİ DERS PROGRAMI:
Akademik hayata alışmak için öğrenciler kademeli ders programı hazırlayabilir. Bu program ilk hafta 2 saat, ikinci hafta 3 saat, üçüncü haftada 4 saat ders çalışma şeklinde olabilir. Ayrıca ders programı için üniversitenin rehberlik hizmetinden de yararlanılabilir.
ZARARLI ORTAMLARDAN UZAK DURUN
Bazı gençlerin ergenlikte aileleri tarafından çok fazla baskı altında kaldığı için üniversiteye başladıklarında fazla özgürlükçü davranabileceğini belirten Dr. Çakmakcı, bu gibi durumlarda aile ve gençlerin çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Özgürleştik deyip de fazla rahat davranılmaması gerektiğini belirten Çakmakcı, "Öğrenciler özellikle üniversite ortamında alkol ve zararlı maddelerden uzak durmalı. Zararlı ortamlardan kendini uzak tutmalıdır. Hemen 'biz özgürleştik' deyip hayatlarını kötü etkileyecek şeylere bulaşmasınlar. Aileler de çocuklarını takip etsinler" dedi.