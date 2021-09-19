Önce şehri sonra kampüsü tanıyın

ÇOCUĞUNUZU ÇOK SIK ÇAĞIRMAYIN:

Aileler de buna çok dikkat etmeli ve çocuklarını sık sık memlekete çağırmamalıdır. Bilindiği üzere görüntülü konuşma pandemide çok popüler oldu. Öğrenciler ailelerini her gün görüntülü arayarak özlemini giderebilir.

HER ZAMAN TAKİP EDİN:

Aileler genellikle çocuklarını üniversiteye ve yurda yerleştirip bırakıp gidiyor. Bu uygun bir davranış şekli değil. Çocuklarını ara ara ziyaret edip eğitim hayatlarını uzaktan da olsa takip etmeleri gerek.

DEPRESYON BELİRTİLERİ: