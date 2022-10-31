Ondalık Gösterim Konu Anlatımı- Devirli Ondalık Gösterimi Ne Demek, Basamakları Neler?

Ondalık gösterim, sıradan rakamlara nazaran yazımı ve okunuşu farklı olan bir sayı grubudur. Devirli ondalık gösterim ise sıradan ondalık gösterime nazaran daha farklı ve nispeten daha zor bir yazım ve okunuş şeklidir. Ondalık gösterim 5 sınıf konu anlatımı incelendiğinde bu konulara yoğun şekilde yer verildiği görülür. Ondalık gösterim basamakları, ondalık gösterimde basamak adları, devirli ondalık sayılar ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Ondalık Gösterim Nedir?

Günlük hayatın pek çok yerinde ondalık sayıları farklında olarak ya da olmayarak kullanırız. Esasında kesir de diyebileceğimiz ondalık sayıların yazımı da sıradan rakamlardan ya da kesirlerden farklıdır. Örneğin pazara ya da markete gittiğinizde fiyat etiketinde 2,5 TL yazdığına şahit olabilirsiniz. Bu yazım şekli klasik bir ondalık gösterimdir. Ayrıca ölçü birimlerinde de 1,5 kg ya da 0,5 L gibi ifadeleri görebilirsiniz. Yani kısacası kesirli sayıların virgül kullanılarak ifade edilmesi, ondalık sayı olarak adlandırılır.

Ondalık Gösterim Nasıl Okunur?

Ondalık şeklinde gösterilen sayıların okunması klasik rakamlardan daha farklıdır. Paydası 10 ve 10'un katları olan kesirler ondalık sayı şeklinde ifade edilir. Bu durumu birkaç örnekle anlatmaya çalışalım.

Örnek: 4,75 ondalık sayısını ele alalım. Bu sayı 4 tam yüzde 75 şeklinde okunur. Yani 4 tam parçanın yanında 3/4'lük bir parça daha bulunur. Okunması biraz karmaşık gibi gözükse de tek bir prensip ile bu sayıyı kolay bir şekilde okuyabilirsiniz. Sayının tam kısmının sağ bölümüne baktığınızda yan yana iki sayının yazıldığını görebilirsiniz. Virgülden sonra sağa doğru tek bir rakam varsa "onda" şeklinde, iki rakam varsa "yüzde" şeklinde, üç rakam varsa da "binde" şeklinde okuma yapılır. Yani örnekte 2 rakam olduğu için %75 şeklinde okuma yapılır.

Örnek: Bazı soru gruplarında kesir olarak verilen sayıların ondalık sayıya çevrilmesi istenebilir. Bunun tam tersinin de istendiğine şahit olabilirsiniz. Aşağıdaki örnekleri inceleyerek kesirlerin ondalık sayıya nasıl çevrildiğini görebilirsiniz.

8/10=0,8

2/10=0,2

48/100=0,48

5/100=0,05

52/1000=0,052

138/1000=0,138

Örnek: Bazı problem şekillerinde ondalık sayılar ile işlem yapabilirsiniz. Bu örnekte ondalık sayılar ile nasıl işlem yapılacağını görebilirsiniz. 1000 sayfalık bir kitabın 0,75'lik kısmını okuyan öğrencinin kaç sayfalık okunmamış bölümü kalmıştır?

0,75 75/100 demektir. Yani sayının kesirli ifade şekli 3/4'tür. 1000x3/4 işleminin sonucu 750'dir. 1000-750=250 sonucundan öğrencinin kitabında 250 sayfalık okunmamış bölüm bulunur.