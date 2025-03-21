Öngörmek Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Ön Görmek Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Öngörmek, bir olayın ya da durumun gelecekte nasıl gelişeceğini önceden tahmin etmek veya beklemek anlamına gelir. Bu kelime, genellikle gelecekteki bir gelişmeyi, durumu veya sonucu değerlendirmek, bir olayın meydana gelme olasılığını belirlemek için kullanılır. Öngörü, çoğunlukla mevcut veriler, gözlemler veya deneyimler ışığında yapılan bir tahminden ibarettir ve genellikle bir kesinlik içermez. Öngörmek nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır bu bilgiler ışığında çokça düşünülmüştür.

Öngörmek Nasıl Yazılır?

Türkçede "öngörmek" gibi bazı kelimeler, iki kelimenin birleşiminden oluşur ancak birleşik kelime olarak kabul edilirler. Bu tür kelimeler, dilde zaman içinde anlamını birleştirerek özgün bir kavram haline gelirler ve bitişik yazılırlar. Buradaki "ön" kelimesi zamanla "görmek" fiili ile birleşerek tek bir eylemi ifade eden bir kelime olmuştur. Dolayısıyla bu tür kelimeler dilde bir anlam bütünlüğü oluşturdukları için bitişik yazılırlar.

TDK'ye Göre Ön Görmek Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "ön görmek" kelimesi ayrı yazılmalıdır. TDK, dildeki bazı kelimelerin birleşik veya ayrı yazılmasını belirlerken, kelimenin anlamı ve kullanım bağlamına göre yazım kuralları oluşturur. "Ön görmek", Türkçede ayrı yazılması gereken bir kelimedir. "Öngörmek" ise birleşik yazılır ve bu kelimenin doğru kullanımı TDK'ye göre bitişik bir şekilde olmalıdır.