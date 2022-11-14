Online İngilizce Kursu Nedir?

Online İngilizce kursu, belirli bir program doğrultusunda kişilerin İngilizce öğrenmelerini sağlayan dijital platformlara deniyor. Günümüzde online İngilizce kursları yöntem olarak birbirlerinden ayrışıyor. Kimi online İngilizce kursları daha çok konuşma üzerine yoğunlaşırken, daha detaylı bir müfredat sağlayan online İngilizce kursları dört temel İngilizce becerisine yoğunlaşıyor: Konuşma, okuma, dinleme ve yazma.

Online İngilizce kurslarının en büyük avantajı, dijital olmaları. Böylece onlara internet bağlantısı olan bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarımız aracılığıyla erişebiliyoruz. Yani istediğimiz her yerde İngilizce öğrenebilir ya da İngilizcemizi geliştirebiliriz.

Online İngilizce kursunun öne çıkan avantajları nelerdir? Şimdi bu konuya daha detaylı şekilde göz atıyoruz.

Online İngilizce Kursunun Avantajları Nelerdir?

Günümüzde online İngilizce kursu avantajlarıyla öne çıkan bir öğrenme yöntemi. İşte karşınızda online İngilizce kursu avantajları:

Esnek Öğrenme Deneyimi

Online İngilizce kursu avantajları arasında öne çıkan ilk faktör, esnek öğrenme deneyimi. Bu ne demek? Online İngilizce kursları yapıları gereği sizi zaman ve mekandan bağımsız kılar. Geleneksel İngilizce okullarında belirli bir ders programı vardır ve buna uymanız beklenir. Online İngilizce kurslarında ise kendi hızınızda istediğiniz zamanlarda İngilizce çalışabilirsiniz.

Örneğin online İngilizce kursu Open English, öğrencilerine 7/24 online eğitim sunar. Her gün 30 dakikada bir gerçekleştirilen online canlı dersler ve konuşma sınıflarından öğrenciler sınırsız olarak yararlanabilir. Gündüz erken saatlerden ya da gece ilerleyen saatlerde bu derslerden yararlanabilirsiniz.

Ana Dili İngilizce Olan Eğitmenlere Ulaşma Olanağı

Online İngilizce kurslarının yapısı gereği, dünyanın herhangi bir yerindeki İngilizce eğitmenlerine ulaşabilirsiniz. Bu da size İngilizceyi uzman kişilerden doğru telaffuzla öğrenmenizi sağlar. Çünkü bir dili en verimli şekilde öğretecek kişiler, bu dilin içine doğmuş, bu kültürle büyümüş kişilerdir. Geleneksel İngilizce kurslarında ana dili İngilizce olan eğitmenlerle karşılaşmanız küçük bir olasılıktır.

Ana dili İngilizce olan eğitmenler konusunu biraz açalım. Örneğin online İngilizce kursu Open English'te 2000'den fazla TEFL/TESOL sertifikalı ana dili İngilizce olan öğretmen 7/24 ders veriyor. Öğrenciler, grup derslerinde bu eğitmenlerle ders işliyor, hatta isterlerse ve eğitim paketlerine dahilse bire bir özel ders yapabiliyorlar.

Zaman ve Paradan Tasarruf

Online İngilizce kursu avantajları arasında belki de en öne çıkanı, hem zamandan hem de paradan tasarruf ediyor olmamız. Geleneksel İngilizce kursları çoğunlukla fiziki lokasyonda eğitim verir, bu da özellikle büyük şehirlerde ulaşıma harcanan zaman sorununa neden olur. Bir de ağır trafiğin olduğu saatlerdeyse günün 1-2 saati boşa gider. Halbuki online İngilizce kurslarında seyahat halindeyken bile İngilizce öğrenebilirsiniz.

Online İngilizce kursları, aynı zamanda fiyat avantajıyla öne çıkar. Geleneksel İngilizce kurslarında dönem ya da kur başına ücret ödersiniz ve kullanım haklarınız sınırlıdır. Örneğin Open English gibi online İngilizce kursları ise aboneliğiniz boyunca sınırsız kullanım hakkı verir. Böylece İngilizce öğrenebileceğiniz ders içeriklerini istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.

Daha Fazla Ders Materyali

Geleneksel İngilizce okullarında, okulun seçtiği ders içerikleri üzerinden ilerlersiniz. Yani sınırlı bir ders materyaline erişim hakkınız vardır. Online İngilizce kursları size yapıları gereği size binlerce GB bilgiye erişim sağlayabilir. Bu da kütüphaneye bile sığdıramayacağınız kadar çok ders içeriği sizin için her zaman ulaşılabilir olacak, anlamına gelir.

Online İngilizce kurslarında ayrıca farklı türde ders içerikleriyle eğlenirken öğrenebilirsiniz. Geleneksel İngilizce kurslarında ise klasik bir biçimde ve demode yöntemlerle öğrenirsiniz. Öğretmen anlatır, siz dinlersiniz.

Online İngilizce Kursu Tavsiyesi

Online İngilizce kurslarının avantajları hakkında konuştuk. Günümüzde gelişen online teknolojiler sayesinde artık bilgiye çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Fakat internetteki içeriklerin hepsine güvenebilir miyiz? Özellikle eğitim konusunda doğru yöntemlerle öğrenmezseniz ileriye gitmekten çok geriye gitmeniz çok olasıdır.

Bu nedenle, online İngilizce öğrenmek isterseniz mutlaka uluslararası güvenilirliğe sahip tanınan kurumları tercih edin. Bizim size önerimiz, dünya genelinde 1,5 milyondan fazla öğrenciden onay almış Open English online İngilizce kursuna bir göz atmanız yönünde. Bu kurs hakkında detaylı bilgi almak için, kursun ana sayfasını ziyaret ederek iletişim formunu doldurabilirsiniz.

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