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Giriş Tarihi: 3.8.2023 10:40 Son Güncelleme: 3.8.2023 10:51

Orman yangınlarıyla mücadele için drone tasarladılar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, ulaşılması güç ormanlık alanlarda çıkan yangınlara, yangın söndürme topu atarak müdahale edebilecek bir drone tasarladı.

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Orman yangınlarıyla mücadele için drone tasarladılar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Öniz danışmanlığında öğrenciler Abdulwadoud Alikhwan, Ahmet Nezar Albani, Mhd Fouad Al Khani tarafından tasarlanan droneun alt kısmında 3 adet yangın söndürme topunun yerleştirilebileceği bir mekanizma yer alıyor.

Yaklaşık 4 kilo yük taşıyabilen 6 pervaneli drone, görüntü işleme teknikleri ile hem ormanlık bölgede yangının çıktığı yeri tespit ettiğini hem de yangın söndürme toplarını bırakarak alevelere müdahale edebiliyor. Öğrenciler, "Dronumuz, zorlu bölgelerde yangınları tespit edip söndürmek için özel olarak tasarlandı. Drone kalkış yaptığında yangın tespit sistemi online olarak devreye giriyor. Drone, uzaktan kumanda ile özel olarak tasarlanmış top bırakma mekanizması ile yangın söndürme topları yanan alana bırakabiliyor" dedi.

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Orman yangınlarıyla mücadele için drone tasarladılar
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