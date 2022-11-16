Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik

Yönetmelik'le öğretmenlerin görev yeri değişikliği nedeniyle çocuklarının nakil ve geçiş işlemlerinin ortaöğretim süresince bir defaya mahsus olmak üzere kontenjan şartı aranmadan yapılmasına olanak sağlandı.

Yapılan diğer değişiklikler ise şöyle:

-Milli sporcu unvanını kazanmış öğrenciler ile Türkiye olimpik hazırlık ve sporcu eğitim merkezlerinde kayıtlı sporcu öğrencilerin, diğer ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarından spor liseleri ile spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine nakli yapılabilecek.

-Öğrencilerin eğitime erişimlerinin mümkün olmadığı durumlarda (doğal afet vs.) mülki idare amiri tarafından izinli sayılmaları yönünde düzenleme getirildi.

-Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 10'uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrencilerin alan/dal değiştirmek istemesi durumunda 9'uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10'uncu sınıf meslek derslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olması kaydıyla eylül ayının sonuna kadar geçişlerine imkan sağlandı.

-Sorumlu dersi bulunan öğrencilerin sınav yoğunluğunu azaltmak amacıyla sınav yapılabilecek süre, iki haftaya çıkarıldı.

-İş yeri açma yetkisi özel kanunlarla belirlenen ya da başka bir kurumun iznine bağlanmış mesleklerle ilgili düzenlemeye gidildi.

-Herhangi bir disiplin cezası almamış olan öğrencilerin kınama cezasını gerektiren davranışlardan birini ilk defa işlemesi halinde pozitif disiplin anlayışı ile yazılı uyarının yapılması yönünde düzenleme yapıldı.

DİSİPLİN CEZASI VERİLEBİLECEK KONULAR

Yönetmelikte bazı davranışlar da disiplin maddeleri arasına alındı. İşte o disiplin cezası verilebilecek konular şunlar:

-Öğrencilerin sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmeleri amacıyla tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü ürünü bulundurma veya kullanma, disiplin maddeleri arasına alındı.

-Öğrencilerin güvenliği açısından okulla ilgisi olmayan kişilerin okul yönetiminin izni dışında okula getirilmesi disiplin maddeleri arasına alındı.

-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, çalışanların ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak fiilleri disiplin maddeleri arasına eklendi.

-Akran zorbalığına ilişkin davranışlar disiplin maddelerine eklendi.