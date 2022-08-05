Ortaöğretime kültür tarihi dersi geliyor

İstanbul Kadıköy'deki İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde SABAH yazarı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun adının verildiği kütüphane açıldı. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve tarihçi Murat Bardakçı da katıldı. Bakan Özer burada yaptığı konuşmada "İlk kez açıklıyorum" diyerek bir müjdeyi de duyurdu: Kültür tarihi ile ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamız var. Atmış olduğumuz her bir adımı birleştirecek olan ama öncelikle okul yönetiminden başlayıp öğretmenlerin kültür tarihi ile tanışacakları, zenginleşecekleri bir alan oluşturmak adına önemli bir adım atacağız. Bunun hazırlıkları bitmek üzere. Eğitimleri tamamladıktan sonra müfredatımıza inşallah "Kültür Tarihi" dersimizi kazandırmış olacağız.