Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM, kamuya engelli personel yerleştirme tercih işlemlerine ilişkin kılavuzu yayımladı
Giriş Tarihi: 5.1.2022 12:29

ÖSYM, kamuya engelli personel yerleştirme tercih işlemlerine ilişkin kılavuzu yayımladı

AA
ÖSYM, kamuya engelli personel yerleştirme tercih işlemlerine ilişkin kılavuzu yayımladı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle bazı kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yapılacak engelli kamu personeli yerleştirme işlemlerine ilişkin tercih kılavuzu yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, EKPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca, ÖSYM tarafından yapılan EKPSS'nin sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

Adaylar, 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin sitesinden erişebilecek.

Adaylar tercihlerini, 5-14 Ocak tarihlerinde yapabilecek. Tercih işlemleri, 14 Ocak saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel yapılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
ÖSYM, kamuya engelli personel yerleştirme tercih işlemlerine ilişkin kılavuzu yayımladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA