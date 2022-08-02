ÖSYM’den KPSS açıklaması: Oturumlar güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir!

ÖSYM, 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Sınav oturumlarının güvenli bir biçimde gerçekleştiği ifade edildi.

İşte ÖSYM'den yapılan o açıklama:

ÖSYM, 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Sınav oturumlarının güvenli bir biçimde gerçekleştiği ifade edildi. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.