Otizmli çocukları anlayan robot

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ), otizmli çocukların duygu ile streslerini sensör ve yapay zekâ çözümlerini kullanarak oyun yoluyla belirleyen robotik sistem geliştirildi. Projede "Kaspar" isimli çocuk benzeri bir robotla otizmli çocuklarla terapi oyunları düzenlenip, bu oyunlar sırasında çocukların duygu ile stresleri belirlendi. Ekibiyle projeyi geliştiren İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Köse "Bu projede amaç sadece bu sistemi geliştirmek değil, çocukların hangi tür duyguları nasıl yansıttığını da otomatik tespit edebilecek ve terapistlerle ailelere destek verebilecek sistemlerin özelliklerini de ortaya çıkarmaktı" dedi.Otizmli çocukların duygularını çok iyi ifade edemediğini belirten Köse "Kaspar robot ile otizmli çocuklar terapi oyunları oynarken çeşitli akıllı sensörler aracılığıyla göz takibi, yüz ifadesi, ses ve postür takibi yapıyoruz. Aynı zamanda bir akıllı bileklik takarak fizyolojik verilerini de takip ediyoruz. Bu akıllı sensörlerden gelen verileri uzman psikologlar analiz ediyor, ardından biz yapay zekâ