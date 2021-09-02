Otizmli Nazım İpek Özgün Hacettepe Üniversitesini kazandı

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, ilk tercihi olan Hacettepe Üniversitesi Antropoloji bölümüne yerleştiğini öğrenen Nâzım Özgün İpek, eğitim hayatını Twitter'da anlattı. Zorlu eğitim hayatında hep yanında olan öğretmeni Gönül Sözöz'ün çabasını anlatan Nazım, "4 sene fırsatını bulunca ya dalga geçtiler, ya dövdüler, ya da eşyalarımı kaçırdılar. Ama arkadaşların bir kabahati yok, anneleri babaları "uzak dur o otistikten" dediler hep, yanımda duran arkadaş varsa annesi gelip çekiştirip aldı hep. Ben de baktım, bence bir farkımız yoktu?" ifadelerini kullandı.
SEN BANA OTİZMİ ÖĞRET BEN DE SANA OKUMANIN ZEVKİNİ ÖĞRETECEĞİM
İlkokul öğretmeni Gönül Sözöz ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan İpek, yaşadıklarına "Size eski ama çok gerçek bir hikâyem var, özellikle ilkokul öğretmenleri okursa çok sevinirim. Fotoğraftaki ilkokul öğretmenim, Gönül Sözöz Hiç otizmli öğrencisi olmamış 25 senelik ilkokul öğretmeniydi. "Çok çocuk okuttum, otizm bilmem, ama anlatırsan okuturum, demiş anneme." sözleriyle başladı. Ailesinin dışında kimsenin temasına izin vermediğini ifade eden Nazım, Gönül öğretmenle yakınlaşmasını "Gönül öğretmenim kocaman sarıldı ilk gün, önce ittim onu, annem ve ablam dışında kimse dokunamazdı bana. "Sen bana alışacaksın çocuğum, bana otizm öğretirsen ben de sana okumanın zevkini öğreteceğim" dedi, Hiç unutmadım. Gözünün içi gülüyorsa kötü bir şey olmaz diye düşündüm" sözleriyle ifade etti.
"ÇOCUĞUMUN SINIFINDA OTİSTİK OLAMAZ" DEMEYİN
Nazım sözlerini şöyle tamamladı: "Okuduğunuz için teşekkürler, uzun oldu ama böyle yazabilmeyi öğrenmem de uzun zaman aldı. Okullar açılırken paylaşıp, özellikle ilkokul öğretmenleri ile "çocuğumun sınıfında otistik olamaz!" diyerek çocuklarına yanlış örnek olan velilerin sayfalarına düşürürseniz, şahane olur."