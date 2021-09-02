Otizmli Nazım İpek Özgün Hacettepe Üniversitesini kazandı





SEN BANA OTİZMİ ÖĞRET BEN DE SANA OKUMANIN ZEVKİNİ ÖĞRETECEĞİM



İlkokul öğretmeni Gönül Sözöz ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan İpek, yaşadıklarına "Size eski ama çok gerçek bir hikâyem var, özellikle ilkokul öğretmenleri okursa çok sevinirim. Fotoğraftaki ilkokul öğretmenim, Gönül Sözöz Hiç otizmli öğrencisi olmamış 25 senelik ilkokul öğretmeniydi. "Çok çocuk okuttum, otizm bilmem, ama anlatırsan okuturum, demiş anneme." sözleriyle başladı. Ailesinin dışında kimsenin temasına izin vermediğini ifade eden Nazım, Gönül öğretmenle yakınlaşmasını "Gönül öğretmenim kocaman sarıldı ilk gün, önce ittim onu, annem ve ablam dışında kimse dokunamazdı bana. "Sen bana alışacaksın çocuğum, bana otizm öğretirsen ben de sana okumanın zevkini öğreteceğim" dedi, Hiç unutmadım. Gözünün içi gülüyorsa kötü bir şey olmaz diye düşündüm" sözleriyle ifade etti.