Oymapınar Gölü Nerede, Hangi İlçede? Oymapınar Gölü Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Oymapınar Gölü, balık tutmayı sevenler için uygun bir mekandır. Gölde çeşitli tatlı su balıkları bulunmaktadır. Ayrıca, çevredeki ormanlık alanlarda yürüyüş yapılabilir ve doğanın tadı çıkarılabilir. Göl çevresinde piknik alanları da bulunmaktadır ve ailece keyifli vakit geçirmeye imkan tanır. Oymapınar Gölü nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir ise turistlerin merakını cezbeden hususlardır.

Oymapınar Gölü Nerede ve Nasıl Gidilir?

Oymapınar Gölü, Antalya ilinin Manavgat ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Göl, Manavgat Çayı üzerinde, Oymapınar Barajı'nın arkasında oluşmuştur. Turistik lokasyonlardan biri olduğu için Oymapınar Gölü, her yıl pek çok ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Nasıl gidileceğini merak edenler için ulaşım alternatifleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Antalya şehir merkezi ile Oymapınar Gölü arası yaklaşık 80 kilometredir. Şehir merkezinden D400 karayolunu doğu yönünde takip ederek Manavgat'a doğru ilerleyin. Manavgat'a ulaştıktan sonra, Manavgat Şelalesi'ni geçerek Oymapınar Barajı yönüne devam edin. Baraj yolunu takip ederek Oymapınar Gölü'ne ulaşabilirsiniz. Trafik durumuna bağlı olarak yolculuk yaklaşık 1.5 saat sürer.

Antalya Otogarı'ndan Manavgat'a düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Manavgat otobüslerine binerek de Manavgat Otogarı'na ulaşabilirsiniz. Manavgat Otogarı'ndan Oymapınar Gölü'ne toplu taşıma seçenekleri sınırlıdır. Bu nedenle otogardan taksi veya kiralık araç ile göle ulaşabilirsiniz.

Antalya ve Manavgat'tan düzenlenen günlük turlar ile Oymapınar Gölü'ne ulaşabilirsiniz. Bu turlar, genellikle gölde tekne turu ve çevre gezilerini de içerir.

Manavgat ilçe merkezi ile Oymapınar Gölü arası yaklaşık 15 kilometredir. Manavgat ilçe merkezinden Manavgat Şelalesi yönüne doğru ilerleyin. Şelaleyi geçtikten sonra Oymapınar Barajı tabelalarını takip edin. Baraj yolunu takip ederek Oymapınar Gölü'ne ulaşabilirsiniz. Trafik durumuna bağlı olarak yolculuk yaklaşık 20-30 dakika sürer.

Oymapınar Giriş Ücreti Ne Kadar?

Oymapınar Gölü, doğal güzellikleri ve sunduğu çeşitli aktiviteler ile ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmelerine yardımcı olabilir. Gölü ziyaret ederek doğanın tadını çıkarabilir ve çeşitli su sporları ile yürüyüş aktivitelerine katılabilirsiniz. Oymapınar Gölü'ne giriş yapmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Ziyaretçiler gölü ücretsiz olarak ziyaret edebilirler. Oymapınar Gölü çevresinde bisikletle gezmek isteyenler için bisiklet kiralama hizmeti sunulmaktadır. Bisiklet kiralama ücreti ise yaklaşık 80 TL'dir, ancak güncel rakamlar da bir değişiklik olabileceği unutulmamalıdır. Son olarak, Oymapınar Barajı'na ulaşım sırasında yol üzerinde görevli personel tarafından giriş ücreti talep edilebilmektedir. Bu ücret, göl ve baraj çevresindeki hizmetler ve güvenlik için alınmaktadır.