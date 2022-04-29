Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Oysaki Nasıl Yazılır? TDK Oysa Ki Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
Giriş Tarihi: 29.4.2022 13:32 Son Güncelleme: 29.4.2022 13:32

Oysaki Nasıl Yazılır? TDK Oysa Ki Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Oysaki Nasıl Yazılır? TDK Oysa Ki Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Türkçe’de özellikle ki'nin kullanımı dil bilgisi derslerinde sıklıkla bizlere öğretilmiş olsa da karıştırılmaktadır. Ki'nin kelime ile birleştiği ve ayrı olduğu zamanlar vardır. Ancak, genelde herkes kelimelerdeki ki kullanımını karıştırıp farklı ve yanlış şekillerde kullanmaktadır. Oysaki kelimesi de sıklıkla karıştırılan kelimelerin başındadır. Yani kelimeyi oysaki şeklinde birleşik ya da oysa ki gibi ayrı iki farklı şekilde görmek mümkün. Ancak bu kullanımlardan sadece birisi Türkçe dil yapısına uygundur. Peki, oysaki nasıl yazılır?

Türkçede bağlaç olan ki ayrı yazılır. Örneğin bilmem ki, kaldı ki vb. Gibi. Kelimeler böyledir. Ancak bazı kelimeler kalıplaşmış olduğundan oradaki ki'ler birleşik şekilde yazılabilirler. Oysaki kelimesi de sıklıkla karıştırılan ve ayrı ya da birleşik mi olduğu devamlı araştırılan bir kelimedir. Peki, oysaki birleşik mi yazılır ayrı mı? TDK'ya göre oysaki kelimesinin doğru yazımı nedir? İşte, oysaki kelimesi ile ilgili tüm doğrular...

Oysaki Nasıl Yazılır?

Meğerki, mademki vb. ki kullanımları genel itibari ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Oysaki de bu listede adı olan kelimelerdendir. TDK'ya göre oysaki kelimesi birleşik olarak yazılmaktadır.

Oysaki Ayrı Yazılır Mı?

TDK'ya göre oysaki kelimesi birleşik olarak yazılmaktadır. Her kelimenin tek bir doğru yazımı olacağından dolayı kelimedeki ki'nin ayrı yazılması söz konusu değildir. Yani oysaki kelimesi 'oysa ki' şeklinde ayrı yazılamaz.

Oysaki TDK Yazımı

  • Oysaki(Doğru)
  • Oysa ki(Yanlış)

Oysaki Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

  • Oysaki seni ne çok beklemişti. (Doğru)
  • Oysa ki sana gitmeni söylemiştim, beni dinlemedin. (Yanlış)

ARKADAŞINA GÖNDER
Oysaki Nasıl Yazılır? TDK Oysa Ki Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA