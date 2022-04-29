Oysaki Nasıl Yazılır? TDK Oysa Ki Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Türkçede bağlaç olan ki ayrı yazılır. Örneğin bilmem ki, kaldı ki vb. Gibi. Kelimeler böyledir. Ancak bazı kelimeler kalıplaşmış olduğundan oradaki ki'ler birleşik şekilde yazılabilirler. Oysaki kelimesi de sıklıkla karıştırılan ve ayrı ya da birleşik mi olduğu devamlı araştırılan bir kelimedir. Peki, oysaki birleşik mi yazılır ayrı mı? TDK'ya göre oysaki kelimesinin doğru yazımı nedir? İşte, oysaki kelimesi ile ilgili tüm doğrular...

Oysaki Nasıl Yazılır?

Meğerki, mademki vb. ki kullanımları genel itibari ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Oysaki de bu listede adı olan kelimelerdendir. TDK'ya göre oysaki kelimesi birleşik olarak yazılmaktadır.

Oysaki Ayrı Yazılır Mı?

TDK'ya göre oysaki kelimesi birleşik olarak yazılmaktadır. Her kelimenin tek bir doğru yazımı olacağından dolayı kelimedeki ki'nin ayrı yazılması söz konusu değildir. Yani oysaki kelimesi 'oysa ki' şeklinde ayrı yazılamaz.

Oysaki TDK Yazımı

Oysaki(Doğru)

Oysa ki(Yanlış)

Oysaki Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı