Oyunlarla matematiği sevdiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde hayata geçirilen Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Matematik Seferberliği kapsamında Şırnak'ta çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokuluna 5 yıl önce atanan matematik öğretmeni Fatma Akdemir, derste uyguladığı yöntemlerle çocukları hem eğlendiriyor hem de öğrenmeyi kalıcı hale getiriyor. Öğretmen Akdemir, öğrencilerine dersi sevdirmek, başarılarını artırmak ve matematiğe karşı olan ön yargılarını kırmak için farklı bir yöntem kullandı. Akdemir, matematiği, oyunlar, etkinlik ve şarkılar ile harmanlamayarak çocuklara hem matematiği sevdirdi hemde akademik başarılarını arttırdı.

Her konu için bir etkinlik ve bir oyun geliştiren öğretmen Akdemir, çocukların matematiği sevmesini sağladı. Olumsuz matematik algısını ve fobisini ortadan kaldırmak için küp oyunu, çamaşır asma, şarkılar ile matematik konularını işlemenin yanı sıra akıllı tahtalar ile oyunlar oynayarak dersleri zevkli hale getiriyor.

Matematik Öğretmeni Fatma Akdemir'i matematik seferberliği kapsamında ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik; " Bakanlığımız Matematik derslerine çok önem veriyor. Bizde öğrencilerimize, gençlerimize matematiği sevdirmek için bütün öğretmenlerimiz seferber olmuş. Oyunlar oynayarak, etkinlikler yaparak matematiğe ön yargısı olan bütün öğrencilerimizin ön yargılarını kırmak için, elimizden ne geliyorsa yapacağız. Öğretmenimiz çok güzel etkinlikler yaparak, oyun haline getirerek çocuklarımıza matematiği sevdiriyor. Matematik zor bir ders değil. Önemli olan önce o eşiği atlatmak. O eşiği aştıktan sonra matematik kendiliğinden geliyor. Matematik zevkli bir ders. Matematik hayatın her alanında lazım. Matematikten en az hata yapan öğrencililerimiz iki adım önde. Bizlerde bütün öğretmenlerimiz ile el ele vererek bütün öğrencilerimize matematiği sevdiriyoruz. Çocuklarımıza matematiği sevdirerek LGS, AYT, TYT'de çok ciddi bir artışı düşünüyoruz. Bu şekilde yaparak Şırnak'ımıza, ülkemize matematik olimpiyat şampiyonları, matematik bilim adamları kazandıracağız, inşallah" dedi.

Çocukların eğlenerek öğrendikleri şeyleri unutmadığını söyleyen Matematik Öğretmeni Fatma Akdemir; "Oyunlar benim matematik öğrenimimin en önemli unsurları. Çünkü öğrenciler eğlenerek öğrendikleri şeyleri asla unutmuyorlar. Bu yüzden teorik bilgileri öğrencilere verdikten sonra mutlaka oyunlar ile etkinlikler ile pekiştiriyoruz. Bazen hazırladığımız somut materyal kullanarak, bazen teknolojiyi kullanıyoruz. Bazen de hali hazırda çocukların bildikleri, oynadıkları bir oyunu konumuza entegre ediyoruz. Ve bu şekilde matematik dersine korku ile yaklaşmıyorlar. Tam tersi her hafta dört gözle bekledikleri, sevdikleri bir ders haline geliyor. Eğlenerek öğrendiklerinden dolayı öğrenciler içinde daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmiş oluyoruz. Bunu da bakanlığımızın eğitim politikaları kapsamında başlatılan Matematik seferberliği kapsamında tüm ilimizde ilçemizde yaymayı hedefliyoruz. Oyunlar ve etkinlikler ile işlediğimizde aldığımız en önemli dönütte akademik başarılarında ciddi artış olduğuydu. Bu bizim için elbette çok kıymetli. Bu yüzden oyunları etkinlikleri derslerimizde bol bol kullanıyoruz" dedi.

Oynanan oyunlar ve yapılan etkinlikler sayesinde derse ilgisi az olan öğrencilerin bile matematik dersini dört gözle beklemeye başladıklarını belirten Öğretmen Akdemir; "Hemen hemen bütün konularda ders sonlarında oyunlar ile pekiştirme yapıyoruz. Örneğin bölünebilme kurallarını anlattıktan sonra çamaşır asma oyunumuz var. Çok keyifle katılıyorlar. Kesirler ile 4 işlem öğrendikten sonra çok yüzlülerimiz ve küplerimiz kesirleri pekiştiriyoruz. Deve cüce oyununu tam sayılara uyarladık. Negatif ve pozitif şeklinde oynuyoruz. Böylelikle öğrenciler matematik işlediklerini anlamadan, oyun oynayarak, severek öğrenmiş oluyorlar. Matematik seferberliği kapsamında hazırlanan matematik.eba sitesinden de çok ilginç, bilgi ve etkinliklerden faydalanıyoruz. Öğrenciler severek katılıyorlar. Matematik eskiden çok sevilen ilgi ile beklenen bir ders değildi. Ama en az ilgili diyebileceğimiz öğrencilerimizin bile matematiğe karşı müthiş bir ilgi beslediğini gördük. Derse çok isteyerek katılıyorlar. Hazırlanarak geliyorlar. Oyun ve etkinliklere katılabilmek için, oyunda ilerleyebilmek için konuya da hazırlanmış oluyorlar. Bu şekilde daha da iyi bir öğrenme gerçekleştirmiş oluyorlar" dedi.

Yapılan etkinliklerin sınavlara oldukça olumlu yansıdığını gördüklerini ifade eden Akdemir şöyle konuştu; "İlk geldiğimde öğrencilerimizin matematiği o kadar da sevmediklerini gördüm. Nasıl yapabilirim derken ben kendim öğrenci olsam nasıl ders işlemek isterim diye düşündüm. Oyunlar üretmeye, araştırmaya başladım. Derste kullanılabilecek farklı etkinlikler araştırdım. Baktım bütün sınıflarımın matematik dersine olan ilgisi arttı. Daha sonra yaptığım sınavlarda da not ortalamalarının da artığını gördüm. Bu şekilde de akademik başarıyı da desteklediğimizi gördük"

Etkinlikler ile matematiğe ilginin artığını söyleyen 6'ıncı sınıf öğrencilerinden Ebrar Nur Fatih; "Matematiği önceden çok sevmiyordum. Matematiğe ilgim azdı. Ama sonra etkinlikler yaptık. Daha çok ilgim oldu. sınavlarda performansım arttı. Sınavlarda sürekli doksan üstü alıyorum" dedi.

Daha önce matematiği hiç sevmediğini ifade eden Arda Kayra Sesli ise; "Eskiden matematiğim çok kötüydü. Hiç sevmezdim. Hep korkardım matematikten. Ondan sonra bu sınıfa geldim. Fatma hocam sağolsun. Etkinlikler ile matematiği çok sevmeye başladım. Her gün matematik için çok çalışıyorum. Notlarım çok yükseldi. Artık her yazılıda yüz almaya başladım" dedi.