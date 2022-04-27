Öz Güven Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Öz Güven Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Öz güven kelimesi 'kişinin kendi değeri hakkındaki tarafsız gözlemi ve kendi özelliklerinin ne derecede olumlu ya da olumsuz olduğu hakkındaki düşünceleri doğrultusunda duygu, düşünce ve davranışları' anlamına gelen bir kelimedir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan öz güven kelimesi iki kelimeden oluştuğu için bitişik mi ayrı mı yazılır ikilemine düşülmektedir. Öz güven nasıl yazılır? Öz güven birleşik mi yazılır ayrı mı? İşte ayrıntılar...

Öz güven Nasıl Yazılır?

İki kelimenin yan yana gelmesi ile oluşan öz güven kelimesi, sanılanın ve sıklıkla yapılan hatalı yazımının aksine ayrı yazılan bir kelime grubudur.

Öz ve güven kelimesi bir araya geldiği zaman herhangi birinde anlam kaybı meydana gelmediği için ayrı yazılışı doğru kabul edilir. 'Öz güven' şeklinde yazılışı doğru, 'özgüven' şeklindeki ise yanlıştır.

TDK'ya Göre Öz Güven Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

TDK sözlüklerine ve Türkçe imla kurallarına göre öz güven kelimesinin doğru yazılış şekli ayrı olacak şekilde yazılışıdır. Bitişik yazılması imla hatası olarak kabul edilir.

Öz güven (TDK'ya göre doğru)

Özgüven ( TDK'ya göre yanlış)

Öz Güven Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Öz güven kelimesinin doğru yazılışını pekiştirmek adına şöyle örnek içinde gösterebiliriz;