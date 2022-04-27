Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Öz Güven Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Öz Güven Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?
Giriş Tarihi: 27.4.2022 10:10 Son Güncelleme: 27.4.2022 10:10

Öz Güven Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Öz Güven Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Öz Güven Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Öz Güven Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Türkçemizi güzel kullanmanın en önde gelen kurallarından biri de yazım kurallarına uygun ve doğru kelimelerden oluşan cümleler oluşturmaktır. Bir dili konuşurken telaffuzuna verilen önem, aynı dili yazıya dökerken de verilmelidir. Yazılışında sıkça yanlış yapılan kelimeler çoğunlukla bitişik kelimelerden veya kelime gruplarından oluşmaktadır. Öz güven kelimesi de birleşik mi ayrı mı yazıldığı konusunda sıklıkla ikileme düşülen bir kelimedir. Öz güven nasıl yazılır? TDK’ya göre öz güven ayrı mı yazılır birleşik mi? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Öz güven kelimesi 'kişinin kendi değeri hakkındaki tarafsız gözlemi ve kendi özelliklerinin ne derecede olumlu ya da olumsuz olduğu hakkındaki düşünceleri doğrultusunda duygu, düşünce ve davranışları' anlamına gelen bir kelimedir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan öz güven kelimesi iki kelimeden oluştuğu için bitişik mi ayrı mı yazılır ikilemine düşülmektedir. Öz güven nasıl yazılır? Öz güven birleşik mi yazılır ayrı mı? İşte ayrıntılar...

Öz güven Nasıl Yazılır?

İki kelimenin yan yana gelmesi ile oluşan öz güven kelimesi, sanılanın ve sıklıkla yapılan hatalı yazımının aksine ayrı yazılan bir kelime grubudur.

Öz ve güven kelimesi bir araya geldiği zaman herhangi birinde anlam kaybı meydana gelmediği için ayrı yazılışı doğru kabul edilir. 'Öz güven' şeklinde yazılışı doğru, 'özgüven' şeklindeki ise yanlıştır.

TDK'ya Göre Öz Güven Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

TDK sözlüklerine ve Türkçe imla kurallarına göre öz güven kelimesinin doğru yazılış şekli ayrı olacak şekilde yazılışıdır. Bitişik yazılması imla hatası olarak kabul edilir.

  • Öz güven (TDK'ya göre doğru)
  • Özgüven ( TDK'ya göre yanlış)

Öz Güven Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Öz güven kelimesinin doğru yazılışını pekiştirmek adına şöyle örnek içinde gösterebiliriz;

  • Bir çocuğun 0-6 yaş dönemi öz güveninin temellerinin atılmaya başladığı dönemdir. (Doğru kullanım)
  • Neden bilmiyorum heyetin karşısına çıkınca özgüvensiz hissediyorum. (Yanlış kullanım)

ARKADAŞINA GÖNDER
Öz Güven Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Öz Güven Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA