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Giriş Tarihi: 25.6.2024 13:23 Son Güncelleme: 25.6.2024 13:53

Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’nde öğrencilere ücretsiz yaz okulu

Trabzon’da Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, 9-14 yaş arası çocuklar için Ücretsiz Yaz Okulu programı düzenliyor. 7 hafta sürecek program, çocuklara bilimle dolu bir yaz tatili geçirme fırsatı sunacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’mizde çocuklarımıza yönelik düzenlediğimiz bu “Ücretsiz Yaz Okulu” ile amacımız, gençlerimizin bilimsel meraklarını ve yeteneklerini desteklemek. Onları bilimle buluşturarak geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’nde öğrencilere ücretsiz yaz okulu

Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde düzenlenecek olan "Ücretsiz Yaz Okulu" programı kapsamında çocuklar, çeşitli etkinliklerle bilimin ve eğlencenin keyfini çıkaracaklar. Bu etkinlikler arasında sergiler, bilim gezileri, kamplar, oryantiring, eğitsel oyunlar, STEM aktiviteleri, deneyler ve dijital öykü bulunuyor. Dolu dolu geçecek kurslar için kayıtlar 24 Haziran'da başlayacak ve 30 Haziran tarihinde sona erecek. Dersler ise 2 Temmuz'da başlayacak.

Amaçlarının gençlerin bilimsel meraklarını ve yeteneklerini desteklemek olduğunu ifade eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'mizde çocuklarımıza yönelik düzenlediğimiz bu "Ücretsiz Yaz Okulu" ile amacımız, gençlerimizin bilimsel meraklarını ve yeteneklerini desteklemek. Onları bilimle buluşturarak geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek istiyoruz. Bu etkinlik, çocuklara hem öğrenmeyi hem de eğlenmeyi bir arada sunarak yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlayacak.

Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin düzenlediği bu Yaz Okulu, bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençleri destekleyerek onların keşfetme ve öğrenme süreçlerine katkıda bulunacak" dedi.

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Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’nde öğrencilere ücretsiz yaz okulu
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