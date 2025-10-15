Özel ders aramaya gerek yok sınavlara MEBİ ve EBA ile hazırlanın

Okulların açılmasıyla birlikte ilkokuldan üniversiteye kadar tüm seviyelerde özel derslere talep arttı. Türkiye'nin en büyük hizmet platformlarından biri yeni eğitim döneminde özel derslere yönelik talepleri analiz etti. Eylül ayında platform üzerinden özel derslerle ilgili yaklaşık 20 bin talep geldi. Özel ders taleplerinin yüzde 46'sı dil derslerine, yüzde 54'ü ise matematik, fizik, Türkçe ve kimya gibi temel bilimlere yöneldi.

EN ÇOK TALEP MATEMATİĞE

Temel bilimlere gelen taleplerin yüzde 80'i matematikten oluştu. Fen bilimleri yüzde 11, Türkçe ve edebiyat dersleri ise yüzde 6 pay aldı. Matematik özel derslerinde en yüksek pay yüzde 49 ile lise seviyesine ait. Ortaokul yüzde 38, ilkokul yüzde 8, üniversite ve sınav hazırlıkları ise yüzde 5'lik pay aldı. Fen bilimleri ve Türkçe'de en yaygın tercih haftada 1 ders oldu. Türkçe'de taleplerin yüzde 53'ü, fizikte yüzde 56'sı, kimyada ise yüzde 62'si haftada 1 ders şeklinde gerçekleşti. Matematikte ise farklı bir tablo ortaya çıktı. İlkokul ve lise seviyesinde haftada 2 ders en çok tercih edilen seçenek oldu.

ÖĞRENCİYE DESTEK 3 PLATFORM Özellikle Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerin velileri, çocuklarını özel kurslar ve özel derslere yönlendiriyor. Oysaki sınavlara hazırlanan öğrenciler için okullardaki materyaller ve EBA'daki uygulamalar yeterli. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu konuyu her fırsatta dile getiriyor. Bakan Tekin "Okullarımızda ders anlatan öğretmenlerimiz, bizim ders kitaplarımız, müfredatımız hem liselere geçiş hem de üniversiteye giriş sınavının ana konusu. Biz her şeyi okullarımızda veriyoruz. 5 ve 9'uncu sınıflar için öğrenci velilerine tavsiyem; çocuklarının sadece ve sadece okulda öğretmenlerinin kendileriyle paylaştığı şeyler ve bizim kendilerine ulaştırdığımız EBA üzerinden ulaştırdığımız materyallere odaklansınlar" demişti. İşte velilerin ve öğrencilerin ücretsiz ulaşabileceği o kaynaklar:

1- EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA): Dünyanın en büyük eğitim içerik ağlarından biri. Her kademedeki öğrenci yararlanabilir. Öğrenci, herhangi bir sınıf düzeyinde ihtiyaç duyduğu, eksik olduğunu düşündüğü bir alan varsa EBA'dan o alanla ilgili test, materyal, PDF formatında ders anlatımı ya da video formatında ders anlatımına tek tuşla ulaşabilir.

2- MEBİ: MEB'in geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği MEBİ platformundan YKS adayları yararlanabiliyordu. Bu yıl LGS adayları için de içerikler hazırlandı. Yapay zekâ destekli MEBİ, "canlı dersler", "deneme sınavları", "konu özeti kitapları" ve diğer modülleriyle öğrencilere adeta özel bir öğretmen gibi destek oluyor. Platformdaki dijital kaynaklar ve interaktif materyaller, öğrencilerin derslerini pekiştirmelerine, konu tekrarlarını istedikleri zaman yapmalarına ve öğrenme süreçlerine aktif katılımlarına olanak veriyor. Uygulamadaki "takibimdekiler" modülü, öğrencilerin çözdükleri sorulara ve çalıştıkları konulara kolay erişim imkânı sağlıyor. Bu modül, "gözden geçireceklerim" ve "favorilerim" olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Ayrıca, MEBİ platformuna harici deneme sınavlarını dâhil etme imkânı sunan bir özellik de eklendi. "Raporlarım" modülündeki "deneme sınavı raporlarım" bölümünden, platform dışında gerçekleştirilen deneme sınavlarının sonuçları, sisteme entegre edilebiliyor. Böylece, YKS hazırlık sürecindeki tüm deneme sınavlarının gelişim grafiği izlenebiliyor.

3- DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI (DYK): 8 ve 11'inci sınıf öğrencileri en fazla 6 ders, 12'nci sınıf, örgün ve açık ortaöğretim kurumları mezunları ise en fazla 8 ders seçebiliyor. Haftalık ders süresi 8 ve 11'inci sınıflar için en fazla 18 saat, 12'nci sınıf ve mezunlar için 24 saat. Kurslara e-Kurs modülü üzerinden başvuru yapılabilir.