Özel derse talep yüzde 140 arttı

Türkiye'de faaliyet gösteren bir online hizmet platformu, yeni eğitim döneminde öğrencilerden ve ebeveynlerden gelen özel ders taleplerini analiz etti. Elde edilen veriler, çarpıcı sonuçlar içeriyor. Yeni eğitim döneminde ortaokul matematik derslerine olan talep, yaz aylarına göre yüzde 94 oranında arttı. Özel dersi talep edenlerin yüzde 90'ı dersin kendi evlerinde verilmesini tercih ediyor. Ayrıca, yüzde 40'lık bir kesim haftada 2 veya daha fazla süren uzun dönemli dersleri tercih ediyor.Lise matematik özel ders talepleri, 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar dengeli bir şekilde dağılırken, 2024 Ağustos ayına göre yüzde 101 oranında bir artış gösterdi. LGS hazırlık sürecine yönelik özel ders taleplerinde ise yüzde 140 oranında bir artış görülürken, en çok talep edilen dersler arasında matematik ve fen bilimleri öne çıkıyor.Yabancı dil dersleri arasında en çok tercih edilen dil hâlâ İngilizce. Hem okul desteği sağlamak hem de konuşma pratiğini geliştirmek amacıyla, özellikle başlangıç seviyesindeki öğrenciler için tercih edilen İngilizce derslerine olan talep, yeni eğitim döneminde yüzde 52 oranında arttı.İngilizce'den sonra en çok talep gören yabancı dil dersi İtalyanca oldu. Online olarak tercih edilen İtalyanca özel derslerine olan talep, geçen aya kıyasla yüzde 47 arttı. İlkokul seviyesindeki öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilen Fransızca derslerinde yeni dönemde yüzde 44'lük bir artış yaşandı.Armut.com'un 2024 ağustos ve eylül ayı verilerine göre temel eğitimlerle birlikte resim, müzik ve bale gibi ders taleplerine de ilgi büyük. Özellikle 6-10 yaş grubu için tercih edilen piyano ders taleplerinde eylül ayında yüzde 65 artış gözlenirken bale derslerine olan talep artışı yüzde 62 olarak gerçekleşti.