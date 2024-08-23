Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları ile Türk Eğitim Derneği’nden (TED) iş birliği

Türk Eğitim Derneği ve Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları tarafından kurumsal eğitim danışmanlığı çatısı altında bir araya gelmek üzere iş birliği gerçekleştirildi. Türk Eğitim Derneği, kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık hizmetleri vermektedir. Toplantı, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve ELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Şahin'in katılımıyla düzenlendi. Basın toplantısında kurumsal eğitim danışmanlığının nasıl uygulanacağı, bu hizmetin öğrencilere kazandıracaklarına dair detaylar paylaşıldı. Toplantıya gazeteciler, eğitim kurumu üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

ELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Şahin, TED ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin, sadece öğrencilere sundukları eğitim kalitesini artırmakla kalmayıp, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına da önemli bir adım olacağını belirtti. TED'in sağladığı rehberlik ve akreditasyon hizmetlerinin, kendilerinin eğitim anlayışını ve uygulamalarını daha da ileriye taşıyacağını vurgulayan Şahin, "Mustafa Kemal Atatürkümüzün imzası ile kurmuş olduğu derneğin çatısı altında olmaktan onur duyuyoruz. Türk Eğitim Derneği'nin özellikle dezavantajlı bölgelerdeki ailelere ve çocuklara eğitim fırsatı sunması çok değerli. Biz de bu iş birliğiyle birlikte hem bu süreci birlikte yönetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem de TED ailesi ile eğitime muhtaç olan öğrencilere ne kadar ve ne verebilirsek bunun planlamasını yaparak gücümüze güç katacağız" ifadelerini kullandı.

Tören kapsamında açıklamalarda bulunan ELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Şahin şu ifadelere yer verdi:

Saygıdeğer Misafirler, Kıymetli Konuklar, Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Bugün burada, Özel Etiler ELEV Vakfı Okulları olarak Türk Eğitim Derneği Eğitim (TED) ile gerçekleştirdiğimiz Akreditasyon ve Danışmanlık iş birliğimizin tanıtım toplantısında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Türk Eğitim Derneği, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 1928 yılında kurulmuş, Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biridir. TED, kurulduğu günden bu yana eğitimde kaliteyi ve eşitliği sağlamak amacıyla birçok başarılı projeye imza atmış, sayısız öğrencinin hayatına dokunmuştur. TED'in temel değerleri arasında yer alan "Atatürk İlke ve İnkılaplarına Bağlılık," "Eğitimde Mükemmeliyet," "Fırsat Eşitliği" ve "Toplumsal Sorumluluk" ilkeleri, bugün bizlerin de Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları olarak benimsediğimiz ve üzerine inşa ettiğimiz değerlerdir.

Bizler ELEV Eğitim Vakfı olarak, geleceğin liderlerini yetiştirme vizyonu ile yola çıktık. Eğitim, yalnızca bilgi aktarımı değil; aynı zamanda bireylerin topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olması ve dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemesidir. Bu anlayışla öğrencilerimize,

21. yüzyıl becerilerini kazandırırken, onların sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerine de büyük önem veriyoruz. Vizyonumuz, öğrencilerimizin analitik düşünebilen, yaratıcı, sorumluluk sahibi ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Misyonumuz ise, evrensel değerlere bağlı, yenilikçi, araştırmacı ve eleştirel düşünme becerileri ile donatılmış bireyler yetiştirmektir.

Bugün burada gerçekleştirdiğimiz iş birliği, sadece bir eğitim iş birliği olmanın ötesinde, ülkemizin eğitim standartlarını yükseltmek ve Atatürk'ün "muasır medeniyetler seviyesine" ulaşma hedefini gerçekleştirme yolunda atılmış büyük bir adımdır. Atatürk, eğitimin bir milletin çağdaşlaşma yolundaki en önemli araç olduğunu her fırsatta vurgulamıştır. Biz de ELEV Eğitim Vakfı olarak, Atatürk'ün bu anlayışını rehber edinerek, öğrencilerimizi çağdaş ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmeye kararlıyız.

TED ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sadece öğrencilerimize sunduğumuz eğitim kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına da önemli bir adım olacaktır. TED'in sağladığı rehberlik ve akreditasyon hizmetleri, bizlerin eğitim anlayışını ve uygulamalarını daha da ileriye taşıyacaktır.

Değerli misafirler, eğitim bir milletin geleceğe güvenle bakabilmesi için en güçlü temeldir. Bizler, ELEV Eğitim Vakfı olarak bu temeli sağlamlaştırmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda, Türk Eğitim Derneği ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden aldığımız güçle, daha da büyük başarılara imza atacağımıza inancım tamdır.

'Çocuklarımızın kafasına ne kadar az bilgi tıkarsak o kadar başarılı olacağına inanıyoruz'

Son olarak, bu iş birliğinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, Sayın Genel Başkanımız Selçuk PEHLİVANOĞLU'nun nezdinde TED'in tüm değerli yöneticilerine ve burada bulunan siz kıymetli misafirlerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hep birlikte, Türkiye'nin eğitim geleceğini daha parlak bir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Atatürk'ün şu sözleri ile konuşmamı sonlandırmak istiyorum: "Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder." Bizler, bu bilinçle, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacak nesiller yetiştirme yolunda ilerlemeye devam edeceğiz

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir