Özel öğrencilere özel materyaller yola çıktı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenen, "Evde Eğitim Gören Çocukların Eğitimlerinde Kullanılacak Eğitim Materyali" dağıtım töreninde konuştu. 12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Özer, bakanlığın tüm birimlerinin tatil yapmadan çok büyük fedakârlık göstererek okulları eğitime hazırladığını söyledi. Bu yıl ilk defa 130 milyon yardımcı kaynağın basılarak tüm okullara ulaştırıldığını hatırlatan Özer, böylece yıllardan beri eğitim sisteminde kronik bir problem olan ve velilere maddi külfet yükleyen yardımcı kaynak sorununun Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm çalışanlarının özverisiyle bir yılda giderildiğini bildirdi. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu da geçen yıl ülke genelinde 306 bin 469'u kaynaştırmabütünleştirme, 57 bin 413'ü özel eğitim okulu, 77 bin 602'si özel eğitim sınıfı, 993'ü hastane sınıfı, 10 bin 552'si evde eğitim alan öğrenciler olmak üzere toplam 453 bin 29 özel eğitim ihtiyacındaki çocuğa eğitim verildiğini dile getirdi. Numanoğlu, Evde Eğitim Gören Özel Öğrencilerimiz İçin Eğitim Kiti (EVKİT) adıyla evde eğitim kararı olan orta düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan öğrenciler için 800, görme ve işitme yetersizliği olanlar için 100'er olmak üzere toplam 1000 ev kitinin hazırlandığını aktardı. Törenin ardından Bakan Özer ve törene katılanlar, evde eğitim gören özel öğrenciler için hazırlanan ev kiti eğitim materyallerini taşıyan TIR'ları illere uğurladı.