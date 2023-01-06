Özel okul fiyatlarında TÜFE dikkate alınacak

ÖZEL okullarda ara sınıflara yapılacak ücret artışı, artık yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı dikkate alınarak belirlenecek. Oran Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) belirlenen miktarı aşmayacak. MEB tarafından Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Bu kapsamda özel okullarda ara sınıflara yapılacak zam oranına ilişkin yönetmelikte yer alan, "Bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla yüzde 5 oranında artış yapılarak belirlenir" ibaresi, "Yapılacak artış oranı, yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınarak, Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilir" şeklinde değiştirildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 4 Ocak'ta özel öğretim kurumları temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından, "Hem 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin desteklenmesi bağlamında, 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık" açıklaması yapmıştı.