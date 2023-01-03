Özel okul zamları bugün açıklanacak

MilliEğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okullarda 2023 ücret artışı konusunda, "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" dedi. Bakan Özer konuyla ilgili olarak "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı 4 Ocak'ta belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" açıklaması yaptı. Geçen yıl zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırılmıştı. Bakan Özer, özel okul temsilcileriyle geçtiğimiz hafta toplantı yapmıştı. Toplantıda, özel okul temsilcileri bakana maliyet artışlarına ilişkin çalışma sunmuş, yönetmeliğin altında bir zam oranını sektörün kaldıramayacağını belirtmişti. Bakan Özer dün Kızılcahamam TOKİ Çağatay İlkokulu açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Özer, zam oranıyla ilgili özel öğretim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacaklarını söyledi. Özer "Tabii sadece TÜFE-ÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek" diye konuştu.