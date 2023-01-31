Özel okullara parçalı burs geri geldi

MilliEğitim Bakanlığı (MEB), özel okulların zorunlu burslu okutacakları öğrenciler için bursları bölerek kullanma hakkı verdi. Yönetmeliğe göre özel okullar, toplam öğrencilerinin en az yüzde 3'ü kadar öğrenciyi burslu okutmak zorunda. Ancak bu öğrencilere okullar sadece yüzde 100, yani tam burs verebiliyordu. Bursları yüzde 50 ya da yüzde 25 gibi bölerek öğrencilere dağıtamıyordu. Artık bu kural değişti. Burslu kontenjan için öğrencilere yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 olarak parçalı burslar verilebilecek. Ancak bu kural şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki çocuklar için geçerli olmayacak. Bu öğrencilere yine yüzde 100 burs verilecek. Özel okul yöneticileri, parçalı bursun geri dönmesinden mutlu olduklarını söyleyerek bu şekilde daha fazla öğrenciye burs verebileceklerini söyledi.