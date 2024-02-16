Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Özel okullara yeni müfredat
Giriş Tarihi: 17.2.2024

Özel okullara yeni müfredat

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Özel okullara yeni müfredat
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Buna göre, ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmaların yapılacağı "sosyal etkinlik ve gelişim merkezi" adıyla yeni bir kurum türü tanımlandı.

ONAY ALINACAK
Özel öğretim kurumlarının açılışı, devri gibi işlemlerde ibrazı zorunlu olan bina tapu senedi ve kullanım izin belgesiyle ilgili değişikliğe gidildi. Milli ve kültürel değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinliklerin yapılamayacağı hüküm altına alındı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel okullara yeni müfredat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA