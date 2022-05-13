Özel sporculara İGA’dan özel uğurlama

ÖNEMLİ OLAN KATILMAK

Özel Olimpiyatlar Türkiye Spor Direktörü Kerem İlgün, 23 ülkeden 800'ü aşkın sporcunun katılacağı organizasyonda bowling, atletizm ve masa tenisi branşında Türkiye'yi 14 sporcunun temsil edeceğini belirterek "Ülkenin dört bir yanından gelen arkadaşlarımız var. Özel eğitim gereksinimi olan zihinsel engelli arkadaşlar. Kendi okullarında yıl boyunca antrenmanlarını yaptılar. Ulusal bazda bölge oyunlarında etkinliklerimize katıldılar. Ülkelerini temsil etmeye hak kazanan şanslı sporcu arkadaşlarımız. Tabii ki madalyalarla dönmek isteriz ama önemli olan bizim için katılmak. Onların başarma duygusunu tatmalarını sağlamak, olimpiyat atmosferini solumak. Başarı ikinci planla ama inanıyorum ki madalyalarla geri döneceğiz" diye konuştu.