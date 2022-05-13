Özel sporculara İGA’dan özel uğurlama

İstanbul Havalimanı'nda görünmeyen engele sahip yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için uygulamaya konulan 'Ayçiçeği Yaka Kartı' uygulamasını deneyimleyen ve uçağa binene kadar İGA PASS ekipleri tarafından ağırlanan özel sporcular madalya sözü verdi.
ÖNEMLİ OLAN KATILMAK
Özel Olimpiyatlar Türkiye Spor Direktörü Kerem İlgün, 23 ülkeden 800'ü aşkın sporcunun katılacağı organizasyonda bowling, atletizm ve masa tenisi branşında Türkiye'yi 14 sporcunun temsil edeceğini belirterek "Ülkenin dört bir yanından gelen arkadaşlarımız var. Özel eğitim gereksinimi olan zihinsel engelli arkadaşlar. Kendi okullarında yıl boyunca antrenmanlarını yaptılar. Ulusal bazda bölge oyunlarında etkinliklerimize katıldılar. Ülkelerini temsil etmeye hak kazanan şanslı sporcu arkadaşlarımız. Tabii ki madalyalarla dönmek isteriz ama önemli olan bizim için katılmak. Onların başarma duygusunu tatmalarını sağlamak, olimpiyat atmosferini solumak. Başarı ikinci planla ama inanıyorum ki madalyalarla geri döneceğiz" diye konuştu.
ŞAMPİYON OLMAYA GİDİYORUZ
Kayseri'den gelen sporcu Mehtap Balcı "Kayseri Erciyes'ten katılıyorum. Atletizmde yarışacağım. Gülle atacağım, koşacağım. Bayrak koşusu yapacağım. Şampiyon olmaya gidiyorum. En azından katmış olacağım" dedi. İGA Yolcu Deneyimi Dizayn Sorumlusu Hilal Kahraman ise İstanbul Havalimanı'ndan seyahat eden ve görünmeyen engele sahip yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için uygulanan Ayçiçek Yaka Kartı sayesinde personellerin bu yolcuların özel ihtiyaçları olabileceğini anlayarak daha hassasiyetle yaklaştığını söyledi.