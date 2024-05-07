Özen Eş Anlamlısı Nedir? Özen Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Özen eş anlamlısı ile gün içinde sık sık araştırılıyor. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa da her iki kelime de aynı anlamı taşıyorsa eş anlamlı kelimedir. Özen kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ise bir değil birden fazladır. Bu nedenle de bu kelimenin anlamının yanı sıra özen eş anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu nokta eş anlamlı kelimeler sözlüğü ve TDK bizlere yardımcı oluyor. Peki özen eş anlamlısı nedir? İşte özen kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ile ilgili detaylar!

ÖZEN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

TDK açısından özen kelimesi için eş anlamlı olarak, 'itina' karşımıza çıkıyor. Cümle içerisinde kullanılan özen kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için itina eş anlamlı kelimede onun yerine geçer. Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir.

Özen eş anlamlısı olan kelimeler ''dikkat, hizmet, ihtimam, itina''

ÖZEN NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Özen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre özen kelimesi anlamı şu şekildedir:

Bir işin elden geldiğince iyi olması için gösterilen çaba, itina, ihtimam

ÖZEN KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

Her konuya kibar bir ses ve bir iki sözcükle katılmak özenindeydi.

ÖZEN KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

özen göstermek