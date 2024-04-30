Özgür Eş Anlamlısı Nedir? Özgür Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Herhangi bir biçimde kısıtlamaya, bir koşula, bir zorlamaya bağlı olmayan sıfatlar arasında yer alan özgür eş anlamlısı sorgulanıyor. Bir başka anlam olarak ise; birinin engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi, yapabilmesi ya da hareket edebilmesi durumunu ifade etmektedir. Dilimize farklı dillerden gelmiş olan kelimeler anlamdaş olarak farklı kelimeleri oluşturmuştur. Bu bakımdan; özgür eş anlamlısı nedir? İşte özgür kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük…

ÖZGÜR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan bilgilere göre; özgür kelime anlamı; hiçbir kısıtlama ya da zorlamaya, hiçbir şarta bağlı kalınmaksızın anlamına gelen sözcüktür.

ÖZGÜR EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Özgür kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler arasında ilk sırada "hür" kelimesi yer alır. Diğerleri ise muaf, serbest, erkin gibi kelimeler olmaktadır. Özellikle özgür eş anlamlısı olarak hür kelimesi tercih edilmekle birlikte bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanıldığında anlam bütünlüğü bozulmaz ve cümlede birbirleri yerine kullanılabilirler. Aynı zamanda tek başlarına da kullanıldığında anlam kayması olmamaktadır.