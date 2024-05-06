Özvar, Glasgow Üniversitesi Rektörü Dr. Sitta ile görüştü

Özvar dünya kamuoyuna daha önce yaptığı çağrıyı hatırlatarak, baskıyla karşılaşan akademik çevrelere ve üniversite öğrencilerine Türkiye yükseköğretim kurumlarının kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti.

Ghassan Abu Sitta da Özvar'a teşekkürlerini sunarak, "Filistinli öğrencilere nasıl sahip çıktığınızı takip ediyoruz. Desteğiniz bizi çok mutlu etti. Türkiye'nin ve Türk üniversitelerinin Filistin dayanışmasına verdiği destekten dolayı minnettarız." dedi.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Dr. Ghassan Abu Sitta'nın Schengen ülkelerine girişinin yasaklanması, ifade özgürlüğünden yana olduğunu iddia eden, ancak aslında buna karşı çıkanların ikiyüzlülüğünün bir başka örneğidir. Bu tür giriş yasakları İsrail'i Gazze'de Filistin halkına karşı işlediği suçlardan aklayamaz" ifadelerini kullandı.

Dr. Ghassan Abu Sitta Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistin asıllı Dr. Ghassan Abu Sitta Paris'te düzenlenen "Filistin'de Uluslararası Hukukun Uygulanması Konusunda Fransa'nın Sorumluluğu" konulu konferansa katılmak için gittiği Fransa'ya Almanya'nın kendisine uyguladığı bir yıllık Avrupa'ya giriş yasağı nedeniyle girememişti. Abu-Sitta, geçtiğimiz ay da Berlin'de düzenlenen Filistin Konferansı için gittiği Almanya'ya alınmayarak ülkesine gönderilmişti. Gazze'de savaşın başlamasının hemen ardından bölgeye giderek bir süre ülkesinde görev yapan Dr. Abu-Sitta İsrail'in bombaladığı Gazze'deki hastane önünde cenazelerin arasında basın toplantısı düzenlemişti.