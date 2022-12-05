Pahalı Zıt Anlamlısı Nedir? Pahalı Kelimesinin Zıt Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı

Zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanıldığında anlatılan şey daha iyi kavranır. Bu yüzden bazı zamanlarda kişiler arasında anlaşmazlıklar olduğunda kelimeler sadece kendi anlamlarıyla değil zıt anlamlarıyla da kullanılmalıdır. Bu yazımızda pahalı kelimesinin anlamına ve zıt anlamlısına değineceğiz.

Pahalı Kelimesinin Anlamı Nedir?

Pahalı kelimesi, satılan bir eşya ya da ürünün değerinden fazlaya verilmek istenmesi, ederinden fazla bir ücret talep edilmesi durumudur. Ya da kişilerin bütçesinden fazla olarak da değerlendirilebilir. Buradaki anlamı gerçek anlamda kullanılmış halidir. Bazen mecaz olarak da kullanılabilir. Örneğin ''Bu olay bana pahalıya patladı'' cümlesinde maddi bir durumdan değil, bir olayın bedelinin ağır olmasından bahsedilmiştir.

Pahalı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Her kelimenin zıt anlamlısına bakarken yaptığımız gibi pahalı kelimesinin zıt anlamını da bulmak istediğimizde anlamından yola çıkacağız. Anlamca karşıtına bakarak ucuz kelimesinin bunu karşıladığını göreceğiz. Yani pahalı kelimesinin zıt anlamlısı ''ucuz'' kelimesidir.

Pahalı Kelimesi Ve Zıt Anlamlısı İle İlgili Cümleler Nelerdir?