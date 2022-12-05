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Haberler Eğitim Haberleri Pahalı Zıt Anlamlısı Nedir? Pahalı Kelimesinin Zıt Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 5.12.2022 10:56 Son Güncelleme: 5.12.2022 10:56

Pahalı Zıt Anlamlısı Nedir? Pahalı Kelimesinin Zıt Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı

Sosyal bir varlık olan insan diğer insanlarla anlaşabilmek için iletişim kurmalıdır. Bu sayede sosyallik devam eder ve kişiler arasında bir bağ kurulur. En iyi anlaştığımız kişilerden tut yolda bir kerelik gördüğümüz, bir daha görmeyeceğimiz insanlarla bile iletişim kurmamız gerekebilmektedir. Sosyal bir varlık olan insan bu iletişimi yazılı ya da sözlü fark etmeksizin kaliteli kurmak için, derdini tam anlamıyla anlatmak için kelimelerin anlamını iyi bilmeli ve doğru yerlerde kullanmalıdır. Bunun için bilmesi gereken öncelikli şeylerden birisi de bir kelimenin anlamının yanında zıt anlamını da bilmektir.

Pahalı Zıt Anlamlısı Nedir? Pahalı Kelimesinin Zıt Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı

Zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanıldığında anlatılan şey daha iyi kavranır. Bu yüzden bazı zamanlarda kişiler arasında anlaşmazlıklar olduğunda kelimeler sadece kendi anlamlarıyla değil zıt anlamlarıyla da kullanılmalıdır. Bu yazımızda pahalı kelimesinin anlamına ve zıt anlamlısına değineceğiz.

Pahalı Kelimesinin Anlamı Nedir?

Pahalı kelimesi, satılan bir eşya ya da ürünün değerinden fazlaya verilmek istenmesi, ederinden fazla bir ücret talep edilmesi durumudur. Ya da kişilerin bütçesinden fazla olarak da değerlendirilebilir. Buradaki anlamı gerçek anlamda kullanılmış halidir. Bazen mecaz olarak da kullanılabilir. Örneğin ''Bu olay bana pahalıya patladı'' cümlesinde maddi bir durumdan değil, bir olayın bedelinin ağır olmasından bahsedilmiştir.

Pahalı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Her kelimenin zıt anlamlısına bakarken yaptığımız gibi pahalı kelimesinin zıt anlamını da bulmak istediğimizde anlamından yola çıkacağız. Anlamca karşıtına bakarak ucuz kelimesinin bunu karşıladığını göreceğiz. Yani pahalı kelimesinin zıt anlamlısı ''ucuz'' kelimesidir.

Pahalı Kelimesi Ve Zıt Anlamlısı İle İlgili Cümleler Nelerdir?

  • Bir çantayı beğenmesi için o çantanın pahalı olması gerekiyordu.
  • Uzun süredir aradığı çarşafları ucuza bulunca birkaç tane almaya karar verdi.
  • Hediyenin pahalı ucuzu olmaz önemli olan düşünmektir.
  • İndirim günlerinde ucuza alıyoruz diye bir aydan fazladır bekliyormuş.
  • Bu sorumsuzluklar ona pahalıya patlayacak haberi yok

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Pahalı Zıt Anlamlısı Nedir? Pahalı Kelimesinin Zıt Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı
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