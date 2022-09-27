Pamfilya Ne Demek? Pamfilya Antik Kenti Nerede ve Hangi Bölgede, Hangi Şehirleri Kapsıyor?

Sosyal yaşamda, özellikle tarih ve arkeoloji ilgililerinin merak ettiği, Pamfilya bölgesi nerenin eski adı gibi sorular sıklıkla araştırma konusu olmaktadır. Tarih severler, Pamfilya antik kenti hangi bölgede sorusuna yanıt aramaktadır. Peki, Antik Çağ'da birçok farklı topluluğun bir arada yaşamış olduğu Pamfilya Antik Kenti nerede? Sizler için derledik...

Pamfilya Ne Demek?

Kelime anlamı olarak "Irkların Ülkesi" anlamına gelen Pamfilya hakkında birçok anlam görüşü bulunuyor. Bu görüşlere göre; Grekler, kökü Yunanca olan Pamfilya adının; Mopsos'un kızı olan Pamphilia ya da onun üvey olan kız kardeşi Pamhyle'e bağlı olarak verildiğini düşünmektedir. Romalı yazar Gaius Plinius Secundus'a göre ise Pamfilya'nın eski isminin Mopsopia olduğunu düşünmektedir. Bunların yanı sıra yapılmış olan bazı arkeolojik kazılara göre, Mopsos'a ait bulunan birçok eser incelendiğinde, bu bilgiler Plinius'u doğrular şekilde görülmektedir. Fakat bilinen en genel tanım; Pamfilya'nın ''Irklar Ülkesi, Tüm Boylar Ülkesi ya da Kabileler Ülkesi'' anlamına geldiği tanımlamadır.

Pamfilya Antik Kenti Nerede ve Hangi Bölgede, Hangi Şehirleri Kapsıyor?

Antik Çağ'da Pamfilya ismiyle anılan Pamfilya Antik Kenti; Antalya Körfezi'nin doğu kıyısınca, yüz kilometreyi aşan uzunluğu, kırk kilometreye dayanan genişliği ile var olan alüvyon bir ova üzerinde konumlanmıştır. Pamfilya; kuzeyindeki Toros Dağları'na kış ve sonbahar boyunca düşen yağmurların beslemiş olduğu birçok akarsuyun beslediği çok verimli ve düzlük bir alandır. Ayrıca Pamfilya, tarihsel süreçte sürekli göç alan bir bölge olarak bilinmiştir. İsmini de bu özelliğinden aldığı bilinen Pamfilya; kısacası günümüz Akdeniz Bölgesin'de ve de Antalya kentindedir.

Anadolu'nun güneyinde bulunan Pamfilya, Antalya ovasından bütün Antalya körfezini de içine katarak Anamur'a kadar ulaşan bölgeye hakimdir. Kuzeyinde Psidia, Doğusunda Kilikia ve Batısında Lykia bölgeleri yer alan Pamfilya'nın kapsamış olduğu şehirler ise; Antalya (Attaleia), Lara (Magydos), Perge (Pergai), Sillyon, Asar Köy, Aspendos, Side, Selimiye, Alanya, Gazipaşa, Anamur ve Silifke'dir.