Pandemi gölgesinde okul heyecanı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk kez 16 Mart'ta kapılarını kapatan okullar aradan geçen yaklaşık bir buçuk yılın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla bugün tekrar açıldı. Kimi öğrenciler uzun süre sonra sınıf arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını paylaşırken, kimi öğrenciler ise ilk defa kalem tutmanın telaşıyla güne uyandı. Aileleriyle birlikte okullarına gelen öğrenciler aylar sonra İstiklal Marşı okumanın sevincini yaşarken, Koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçelerine alınmayan aileler ise çocuklarının heyecanını paylaşarak okul önlerinden ayrılamadı. Bahçe duvarlarının üzerinden çocuklarını seyreden aileler maske ve sosyal mesafe kuralını unuturken, uzun süre okullarından uzak kalarak yüz yüze eğitimin değerini anlayan öğrenciler ise yüzlerinde maske ellerinde dezenfektan ile sınıflarına koştu.

HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ

Uzun süre okullardan uzak kalan aileler, Koronavirüs gölgesi altında başlayan yeni eğitim yılı için akıllarında birçok soru işareti kaldığını ifade etse de yüz yüze eğitimin başlamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. İlk defa okul heyecanı yaşayan 1. Sınıf öğrencisi Yağız Efe yeni arkadaşlar edineceği için çok heyecanlı olduğunu ifade ederken annesi Hasibe Efe ise "Yağız pandemi sebebiyle geçen yıl anaokuluna gidemedi. Bu sene ilk defa okul heyecanı yaşayacak. Pandemi varken okul dönemi nasıl ilerleyecek bilmiyoruz. Sınıfta vaka görülürse, yayılması çok kolay olabilir. Nasıl bir yıl olacağını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.