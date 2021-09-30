Pandemi öğrencilerde depresyona neden oldu

Pandemi öncesi ve sonrası benzer konularda yapılan iki araştırma, salgının üniversite öğrencileri arasında depresyon oranının 5 kat arttığını ortaya koydu. Altınbaş Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı'nda psikolojik rahatsızlıklar üzerine iki araştırma yapıldı. 'Üniversite Öğrencileri Arasında Antidepresan İlaçlarının Kullanımının Artması' konulu araştırma pandemi öncesi gerçekleştirildi. 'Kovid-19 Pandemisi Sırasında Depresyon, Anksiyete, Insomnia Şiddetlerinin Belirlenmesi ve Tedavi Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi' konulu çalıma ise pandemi sürecinde hayata geçirildi. pandemi öncesinde Aralık 2019-Mart 2020 tarihlerinde yürütülen araştırmaya İstanbul'da eğitim gören 286 öğrenci katıldı. Depresyon seviyesinin tespiti için gerçekleştirilen online anket çalışmasının sonuçları, katılımcıların yüzde 5'inin şiddetli düzeyde depresyona sahip olduğunu ortaya koydu. İkinci araştırma ise pandemi döneminde, 14-19 Nisan 2021 tarihlerinde yapıldı. Araştırmaya 170 öğrenci katıldı. Bu çalışmaya göre de genç nüfusta olağan seviyelerin üzerinde depresyon, anksiyete ve uyku bozukluğu vakaları gözlendi. Şiddetli seviyede depresyon ve kaygı bozukluğuna sahip katılımcıların oranı yüzde 25 çıktı.

KADINLARDA DAHA YÜKSEK

Anket sonuçları şiddetli depresyon seviyesinin erkeklere kıyasla kadınlarda daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre Sosyal Bilimler Fakültesi'nde okuyan öğrencilerde şiddetli depresyon görülmezken, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri öğrencilerinde bu rahatsızlıklar görülüyor. Antidepresan kullanım verilerine bakıldığında ilaç kullanan öğrencilerin yaklaşık yarısının bir yıldan fazla süredir tedavi gördüğü de anlaşılıyor.

ERKEKLERDE UYKU BOZUKLUĞU

İkinci çalışmanın sonuçları, cinsiyetler arasında karşılaştırma yapıldığında kadınların depresyon ve anksiyete seviyelerinin erkeklere kıyasla daha yüksek olduğunu gösterdi. Çalışma sonuçlarına göre uyku bozukluğu görülme oranı ise erkek katılımcılarda daha yüksek.

GENÇ NÜFUSU DERNDEN ETKİLEDİ

Altınbaş Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Nilay Aksoy yapılan iki çalışmanın sonuçlarını değerlendirirken "Elde edilen veriler karşılaştırıldığında Kovid-19 Pandemisi ile şiddetli depresyon seviyesinde 5 katlık bir artış yaşandığı sonucuna ulaşabiliriz. Öğrencilerde sosyal yaşamdan uzaklaşma ve gelecek kaygısının ortaya çıkmasıyla pandeminin özellikle genç nüfusu derinden etkilediği yorumu yapılabilir" dedi. Aksoy, sosyal, mesleki veya eğitim hayatı gibi önemli faaliyetlerde yaşanan belirgin değişikliklerin psikolojik sorunları ortaya çıkardığını söyledi. Bu tür durumlarda kişilerde anormal düşünce, duygu ve davranışların görüldüğünü ifade eden Dr. Aksoy, "Dünyada psikolojik rahatsızlıkların en yaygını olarak görülen depresyon; sürekli olarak üzgün hissetme durumuyla davranışları etkileyen ve günlük rutindeki olaylara ilginin azalmasını içeren duygudurum bozukluğudur" dedi. Dr. Nilay Aksoy, kaygıyı azaltmaya ve depresyon belirtilerini tedavi etmeye yardımcı olmak için çevrimiçi destek programlarının oluşturulmasını gerektiğini savundu.