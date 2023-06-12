Paragraf sorularında dikkat şart TYT ile başarı sıranızı yükseltin

17-18Haziran'da yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), üniversite adaylarının başarı sırasını yükseltmek için büyük avantaj sağlıyor. Hem süre hem soruların niteliği bakımından TYT, üniversitenin kapılarını açabilecek anahtar niteliği taşıyor.120 soruluk TYT'de süre 135 dakikadan 165 dakikaya çıktı. Bilgi yerine adayın muhakeme yeteneğini ölçen TYT, sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) göre çok daha kolay bir sınav olacak. TYT'de alınan puan, YKS puanının yüzde 40'ını oluşturacak. Bu nedenle TYT'de her bir soru altın değerinde. TYT'de doğru çözülen her soru adayların başarı sıralamasını binlerce sıra ileri taşıyabilir.Uzmanlar TYT testlerini çözerken adayların nasıl bir strateji izlemeleri gerektiğini şöyle sıraladı:Uzun paragraf sorularını okurken önemli cümlelerin altını çizmek size zaman kazandıracaktır. Bütün şıkları okumadan, soru köklerine dikkat etmeden yanıt vermeyin.Problem soruları uzun paragraflardan oluşabilir. Gözünüzü korkutmasın. Metinleri dikkatli okuyun.Gündelik hayatla ilişkilendirilmiş sorular bekleniyor. Soruları dikkatli okumalı ve süreye dikkat ederek bütün şıkları gözden geçirmek yanlış yapmayı engelleyecektir.Özellikle sayısal alandaki öğrenciler sosyal bilimler testinde sıkılabiliyor. Çünkü bu testte de genellikle uzun paragraf soruları oluyor. Birçok öğrenci TYT'deki bir sosyal bilgiler sorusunun matematik sorusu kadar değerli olduğunu bilmiyor. Paragraf sorularında önce soruyu, daha sonra paragrafı okuyun. Böylece paragrafı okurken sorunun yanıtını içinde arayabilir, soruyu daha kolay çözebilirsiniz.ÖlçmeSeçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi. 2023-YKS hakkında değerlendirmelerde bulunan ÖSYM Başkanı Ersoy, "3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu ve üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 228 sınav merkezinde uygulanacak. Ulusal çapta büyük bir sınav organizasyonunun çalışmalarını başarıyla tamamladık" dedi. Başkan Ersoy başvurular hakkında ise, "Lise son sınıfta okumakta olan aday sayısı 881 bin 407, lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayısı ise 1 milyon 438 bin 755, bir yükseköğretim programına yerleşen fakat kayıt yaptırmayan aday sayısı 50 bin 41, bir yükseköğretim programına kayıtlı aday sayısı 561 bin 707, yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 514 bin 87, yükseköğretimden kaydı silinen aday sayısı 81 bin 469 olmuştur. 2023-YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında" diye konuştu.