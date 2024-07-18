Turkuaz suların altında, Kemer'in kıyılarından uzakta, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir zaman kapsülü yatıyor. Paris Batığı olarak bilinen bu Fransız gemisi, 1917 yılında Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker tarafından kahramanca bir hamleyle batırılmış ve o zamandan beri deniz tabanında gizemli bir şekilde dinlenmektedir. Bu tarihi olayı daha iyi anlamak için Paris Batığı nerede, kaç metre, Antalya Paris Batığı hikayesi ve tarihi konularını bilmek gerekmektedir.

Paris Batığı Nerede?

Paris Batığı, Antalya'nın Kemer ilçesi yakınlarında, Kemer Yat Limanı'nın 1,5 kilometre açığında bulunan sualtı batık alanıdır.

Paris Batığı Kaç Metre?

Paris Batığının derinliği ortalama 20 ila 30 metre arasında değişiyor.

En sığ noktası 18 metre derinlikte başlıyor.

En derin noktası ise 31 metreye kadar ulaşıyor.

Batık, tamamen kumdan oluşan bir zemin üzerinde yatıyor. Bununla birlikte, batığın farklı bölümlerinde derinlik değişiklikleri olabiliyor.

Paris Batığı Hikayesi ve Tarihi

1913 yılında inşa edilen Paris 2, Fransız Donanması'na ait bir gemiydi. I. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte gemi, nakliye ve savaş gemisi olarak kullanılmaya başlandı. 13 Aralık 1917 tarihinde ise kaderi değişti. O gün, Türk topçu birliği Teğmen Mustafa Ertuğrul Aker komutasında Koca Burun mevkiinden Paris 2'ye yoğun bir topçu ateşi açtı. Aldığı isabetler sonucu gemi battı ve 33 metre derinliğe gömülerek efsanevi bir hikayenin başlangıcını oluşturdu.

Paris Batığı Özellikleri

Paris Batığı, Kemer Yat Limanı'ndan yaklaşık 1,5 kilometre açıkta, 25-33 metre derinlikte kumlu bir zeminde yatmaktadır. 8 metre genişliğinde ve 551 groston ağırlığındaki gemi, 3 güverte ve 2 ambara sahiptir. Batıkta hala 6 uçaksavar topu ve 2 torpil kovanı görülebilmektedir.

Paris Batığı, sadece tarihi önemiyle değil, aynı zamanda su altı güzelliğiyle de dalış tutkunlarının gözdesidir. Renkli mercan resifleri, çeşitli deniz canlıları ve etkileyici gemi enkazı, burayı unutulmaz bir dalış deneyimi haline getirmektedir.

Ziyaret Bilgileri

Paris Batığı'na dalış turları, Kemer'deki birçok dalış merkezi tarafından düzenlenmektedir. Dalış için gerekli lisansa ve deneyime sahip olmanız gerekmektedir.

Önemli Hatırlatmalar

Paris Batığı, tarihi bir eserdir ve herhangi bir şekilde zarar verilmemelidir.

Dalış sırasında çevreye duyarlı davranmak ve deniz canlılarına zarar vermemek önemlidir.

Dalış turlarına katılmadan önce dalış merkezi ile iletişime geçerek gerekli bilgiler edinmeniz ve gerekli önlemleri almanız önerilir.

Not: Bu yazı bilgi amaçlıdır ve herhangi bir dalış veya seyahat planı için rehber olarak kullanılmamalıdır. Dalış yapmadan önce gerekli lisansa ve deneyime sahip olduğunuzdan emin olun ve dalış merkezleri ile iletişime geçerek güncel bilgiler edinin.