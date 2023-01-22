Pedagog Psikolog Dilbaz "Çocuğunuzun emek ve gayretini takdir edin”

Pedagog Psikolog Dilbaz "Bazı öğrenciler için sevinç ve gurur kaynağı olan bu gün, bazı öğrenciler için üzüntü ve kaygıya sebep olabilir. Karne günlerinin bazı çocuklar için korkulu rüya olmasında, ailelerin karneye gereğinden fazla önem vermeleri oldukça etkili. Çünkü bazı aileler için başarı, çoğu kez yüksek notlarla dolu karne anlamına geliyor. Bu açıdan umduğunu bulamayan aile ise çocuğuyla çatışma yaşayabiliyor. Okuldaki başarısızlığın, çocuğun zihinsel kapasitesi, okul öncesi eğitim alıp almaması, ders motivasyonu gibi bireysel farklılıklardan kaynaklanabileceği gibi, eğitim sisteminden, anne-baba, öğretmenin tutumlarından ve çevresel birçok faktörden de etkilenebileceğini vurgulamak isterim.

VELİLER KARNEYİ DEĞERLENDİRİRKEN NELERE DİKKAR ETMELİ?

Pedagog, Psikolog Peri Dilbaz tavsiyeler için şunları söyledi; Rahat bir değerlendirme için yeterli zamanı ayırın. Sadece kötü notlara değil; çocuğunuzun karnesindeki iyi notlara da odaklanın ve bunu çocuğunuza hissettirin. Yapacağınız yorumları iyi notlardan başlayarak yapın. Kötü olan karnesini düzeltmek konusunda ona güvendiğinizi hissettirin. Çocuğunuzla başkalarının yanında karnesi hakkında konuşmayınız. Aldığı notlardan çocuğunuzun memnun olup olmadığını, başarısını artırmak için neler yapılabileceğini çocuğunuza sorunuz. Çocuğunuzun gelecek döneme ilişkin hedeflerini dinleyiniz. Olumlu bulduklarınızı destekleyiniz. Öğrencinin notlarının yanında devamsızlık durumu, davranış notları ve ne kadar kitap okuduğunu da değerlendirin. Anne ve baba olarak çocuğunuzu tembel ya da başarısız olarak nitelendirmeyin. "Sen yapamazsın", "başarısızsın", "bir şey beceremezsin" gibi olumsuz ifadeler yerine "ben sana güveniyorum, başarabilirsin" şeklinde olumlu ifadeler kullanın.

Çocuğunuzun emek ve gayretini takdir edin. Çocuğunuzun karne notları beklenen düzeyde iyi olmasa da, anne babanın gözlem ve değerlendirmelerine göre yeteri kadar çalışıp, emek sarf ettiyse onun bu performansının farkında olduğunuzu söyleyin. Başarı ya da başarısızlığını asla başkalarıyla karşılaştırmayın. Bu durum yetersizlik ve değersizlik düşüncelerine yol açabilir ve kendini zaman içinde sürekli başkalarıyla kıyaslamasına yol açabilir. Kırıcı ve kötü cümlelerden kaçının. Olumlu cümlelerle onu teşvik edin ve yapabileceğine inancının kırılmasına fırsat vermeyin. Çocuklarınızla sorumluluklar hakkında, evde yapılması gereken işler hakkında konuşabilirsiniz. Planlarınızı çocuklarla konuşmak onlara kendilerini değerli hissettirecektir. Çocuğunuzla birlikte ertesi günü veya haftayı planlamak hem planlara daha fazla uymalarını sağlar hem de karar verme ve sorumluluk alma gibi becerilerini geliştirir. Uyku, uyanma, yemek, teknoloji kullanımı, oyun saatleri değişmemeli. Çocuklar tatilde de rutin düzenlerine devam ederek düzenleri bozulmadan günü verimli geçirmeliler. Okula dönüşte uyum sorunu yaşamamak için düzenin devam etmesi önemli. Ödevler veya ek çalışmalar da tatil boyunca ihmal edilmemeli. Her gün belirli saat aralıklarında, özellikle sabah saatlerinde kısa kısa ödev veya ders çalışma, konu tekrarı gibi zamanlar planlanabilir "dedi.