Peri Bacaları Nasıl Oluşur? Peri Bacaları Hangi Taşlardan Oluşmuştur, Volkanik Mi, Özellikleri Neler?

Peri bacaları, aslında yeryüzünün aşınması ile oluşan bir kaya oluşumudur. İçeriğinde pek çok farklı sert ve yumuşak talar bulunur ve aslında volkanik özellik göstermezler. Yalnızca volkanik lavların etkilediği yerlerde görülebilirler. Peri bacaları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kişiler; Peri bacaları nasıl oluşmuştur, peri bacalarının özellikleri neler, hangi taşlardan oluşmuştur sorularının yanıtlarını bu yazımızın devamında bulabilirler.

Peri Bacaları Nasıl Oluşur?

Peri bacaları, genellikle yüzeyde sert bir kaya ve yerin altında daha yumuşak minerallerin olduğu bölgelerde görülen bir kaya oluşumudur. Su yerin üstüne çıkan kayaların arasından akar ve sert tabanı aşındırır. Sonrasında daha yumuşak olan yüzey ortaya çıkar. Tabanın üzerine çıkan kaya parçaları daha az akıntı gördükleri için daha sağlam kalır. Peri bacasının yumuşak yüzeyi erozyona uğrar ve suya karışır. Üzerinde kaya bulunan bölgeler ise basınç nedeniyle yapısal bütünlük sağlar ve erozyona dayanır. Konik bir kaya oluşumu meydana gelir. Peri bacaları; yağmur, kar, sel ve rüzgar gibi birden çok hava olayının kayaları aşındırmasının bir sonucudur.

Peri Bacaları Hangi Taşlardan Oluşmuştur?

Peri bacaları sert kaya ve yumuşak minerallerden oluşur. Oluştuğu bölgede bulunan sert kayaların türü; sert kum taşı, kireç taşı, bazalt, ignimbirit şeklindedir. Yumuşak mineraller ise; kum ve tüf şeklinde karşımıza çıkar.

Peri Bacalarının Özellikleri Neler?