Periyodik konferansların konuğu Prof. Dr. Besim Dellaloğlu

"Toplumu Çalışmak: Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji ve Kültürel Çalışmalar" konusunun ele alınacağı konferans, tüm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, basın ve halka açık olarak gerçekleştirilecek. Saat 10.30'da başlayacak olan konferans ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi'nin resmi YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin önemli jeologlarından Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, "Türkiye Depremleri ve Doğu Akdeniz'in Depremselliği"ni ele alırken, Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nden Prof. Dr. Sühendan Ekmekçioğlu, kanser tedavisinde kullanılan yenilikçi yöntemlerden "Bağışıklık Terapisini" ele aldı. Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Dr. Ahmet Çağlar Özketen "Nobel'e giden yolda mRNA Teknolojisi ve Aşıları" başlıklı sunumuyla konuk olurken, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Haydar Demirel de "Fiziksel İnaktivite: Diyabete Giden Yolun Moleküler Taşları" konusunu masaya yatırdı.

2023'te düzenlenen bir diğer konferansta ise Zürih Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mariusz P. Kowalewski "Köpek Plasental Fonksiyonu-Köpek Gebeliğinin Endokrin Düzenlemelerini Anlamaya Yönelik Güncel Gelişmeler ve Bakış Açıları" konusunu değerlendirdi.