Pirinç Han Nerede, Hangi İlçede? Ankara Pirinç Han Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Başkentin Ulus semti tarihi yapıların yoğun olduğu bir bölgedir. Özellikle kale civarındaki dar sokaklara konumlanmış hanlar görenleri tarihi bir yolculuğa çıkarır. Bu hanlardan biri de Pirinç Han'dır. Geçmişin günümüze taşıyan ve şimdi antikacılar çarşısı olarak kullanılan Pirinç Han nerede, hangi ilçede merak edenler için bu soruların cevapları yazımızda yer alıyor. Ankara Pirinç Han yol tarifi ile bu tarihi mekâna kolayca ulaşabilirsiniz.

Pirinç Han'ın Tarihi

Pirinç Han, Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşmış önemli tarihi yapılardandır. 18. yüzyılda inşa edilen han ile ilgili farklı görüşler bulunsa da kuvvetli görüş Pirinç Han'ın orijinal bina olmadığıdır. Osmanlı döneminde ticaret merkezi olarak kullanılan orijinal yapının 1930 yılı civarında yıkıldığı düşünülmektedir. Günümüzde antikacıların bulunduğu ve Pirinç Han adını alan yapının ahşap bir konağın restore edilmiş hali olduğu geçerli görüş olarak kabul edilmektedir.

Tarihi ne olursa olsun Pirinç Han Ankara'nın ilk ahşap hanı olma özelliğini taşımaktadır. Bu yapının üç katı ve avlusu vardır. 1985 yılında restorasyon geçiren Pirinç Han'ın dokusu korunmuştur.

Pirinç Han'ın Mimari Özellikleri

Pirinç Han, klasik Osmanlı mimarisinin güzel örneklerinden biridir. Üç katlı olan yapının duvarları kerpiçtir. Ahşap karkas kullanılan hanın çatısı kiremitle kaplanmıştır. Birçok penceresi bulunan Pirinç Han'ın dikdörtgen formda tasarlanmış pencereleri ve kapıları ahşaptan imal edilmiştir. Geleneksel detayları korunmuş olan hanın güney cephesinde iki kanatlı geniş ahşap bir kapı bulunur. Bu kapı bir geçide açılır ve geçit avluda sonlanır. Taş döşemeleri ve kemerli yapıları ile ziyaretçilerini adeta bir zaman yolculuğuna çıkaran hanın giriş kapısı ve iç mekanlarındaki detaylar, ince işçiliğe sahiptir. Pirinç Han'ın giriş duvarında ise Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Han Duvarları" şiiri yazmaktadır.

Pirinç Han Nerede?

Ankara'nın tarihi merkezlerinden biri olan Ulus, pek çok tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır ve Pirinç Han da bunlardan biridir. Pirinç Han, Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Ulus semtinde bulunmaktadır. Han Ulus'ta Ankara Kalesi'nin surlarının alt kısımlarında yer alan At Pazarı mevkiinde ve Ahi Elvan Cami'nin arkasındaki Pirinç Sokak'tadır. Ulus meydanına yürüme mesafesinde olan Pirinç Han, kolay ulaşılabilir konumu ile ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Pirinç Han'a Nasıl Gidilir?

Ankara'da bulunan Pirinç Han'a toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlamak isteyenler Ulus'tan geçen her otobüs ve dolmuş kullanılabilirler. Ayrıca metro ile Ulus istasyonunda inerek kısa bir yürüyüşle hanın tarihi atmosferine ulaşmak mümkündür. Özel araçlarıyla gelmek isteyenler için de Ulus semtinde otopark seçenekleri mevcuttur. Harita uygulamaları üzerinden Pirinç Han yol tarifi alarak kolayca ulaşım sağlanabilir.