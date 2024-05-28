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Haberler Eğitim Haberleri Pis Eş Anlamlısı Nedir? Pis Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 28.5.2024 14:31 Son Güncelleme: 28.5.2024 14:31

Pis Eş Anlamlısı Nedir? Pis Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Gün içerisinde anlam kaybı olmadan birbirinin yerine geçebilen eş anlamlı kelimeler sıklıkla kullanılır. Bunlardan biri de Pis kelimesidir. Kökeni Farsça olan pis kelimesi dilimizde temiz olmayan anlamında kullanılır. Temizlikten uzak, istenmeyen ve hijyenik olmayan durumları belirtmek için kullanılan pis kelimesinin eş anlamlısı da benzer durumları ifade etmek için kullanılabilir. Pis eş anlamlısı nedir, pis kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına örnekler vererek bu gibi durumları açıklayabilirsiniz.

Pis Eş Anlamlısı Nedir? Pis Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Pis kelimesi somut anlamı ile temiz ve hijyenik olmayanı açıklamak için kullanılırken mecaz anlamı ile TDK' ya göre beğenilmeyecek, kötü, zararlı durumlar olarak tanımlanmıştır. Temiz olmayan, ahlaki olarak kabul edilemez durumları tanımlamak için kullanılan pis kelimesinin benzer anlamda kullanılabilecek eş anlamlıları vardır. Pis eş anlamlısı nedir, pis kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına göre hangi anlamlarda kullandığınızı açıklayabilirsiniz

Pis Eş Anlamlısı Nedir ?

Pis kelimesinin eş anlamlısı kirdir. Yazılışları farklı ama anlamları aynı olan bu iki kelime temiz olmayan, üzerinde kir bulanan durumları ifade eder.

Pis Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Somut anlamı ile temiz olmayanı, kirli, lekeli olanı ifade etmek kullanılan pis kelimesinin eş anlamı olan sözcük kirdir. Kir kelimesinin yanı sıra aynı anlama gelebilecek murdar, mikroplu, leke gibi kelime kullanımları da tercih edilebilir.

Pis Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Pis kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz;

  • Yalan söylemek murdar bir alışkanlıktır.
  • Lekeli kıyafetlerini günlerce yıkamadı.
  • Pansuman yapmadığı yarası en sonunda mikrop kaptı.
  • Kirli ellerle yemek yemek sağlığa zararlıdır.

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Pis Eş Anlamlısı Nedir? Pis Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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