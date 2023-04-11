Pişman Bulmacada Nedir? Bulmacada Pişmanlık Ne Demek, Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Pişmanlık bulmacada nedir sorusuna yanıt vermek kişinin hem kelime haznesini genişletecek hem de vatandaşların bulmacalarda daha başarılı olup daha fazla eğlenmesine neden olacaktır. İçeriğimizde bulmacada pişmanlık ne demek? sorusunu yanıtlarken dil bilgisi ve kelimelerin kökeni hakkında bilgi vermeyi ve pişman bulmacada nedir? sorusuna açık ve anlaşılır bir cevap vermeyi ihmal etmedik. İyi okumalar…

Pişman Bulmacada Nedir?

Bilindiği üzere bulmacalar zordan kolaya ilerler ve her bulmacada kelimelerin kaç harfli olduğunun bilgisi verilir. Bir bulmacada pişmanlık kelimesi 5 harfli iken bir diğer bulmacada pişmanlık kelimesi 10 harfli olabilmektedir. Hal böyle olunca bilmece çözen kişilerin pişmanlığın birden fazla eş anlamlısını bilmeleri önemli bir hal almaktadır.

Bulmaca genel anlamda gazete kültürüyle birleşmiştir. Gazetelerin arka sayfalarında bulunan birbirinden eğlenceli bulmacalar yıllar içerisinde halkın bir bulmaca kültürü edinmesine neden olmuştur. Bir insanın hayatta edinebileceği en güzel alışkanlıklardan biri olan bulmaca alışkanlığı hakkında bu içerikte pişmanlık kelimesini ele aldık ve bulmaca severleri bilgilendirmeyi amaçladık.

Pişmanlık Kelimesinin Beş Harfli Karşılığı:

İrman: İrman kelimesinin genel karşılığı kişinin hedeflediği ve istediği şeydir. Fakat bu kelimenin bir diğer anlamı da insanın geçmişte yaptığı bazı şeylerden pişmanlık duyması ve içinde bunları telafi etmeye dair bir çabanın olmasıdır.

Pişmanlık Kelimesinin Yedi Harfli Karşılığı:

Nedamet: Bu kelime dilimizdeki Arapça kelimelerden bir tanesidir. Günlük hayatta pek karşılığı olmasa bile Nedamet kelimesi Türkçemize girmiş olan ve eş anlamı pişmanlık olan eski bir kelimedir.

Pişmanlık Kelimesinin on Harfli Karşılığı:

Hayıflanma: Kişi hem üzülür hem de yaptığı şeylere dair farklı alternatifler çizer ve yaptığı şeylerden suçluluk ya da üzüntü duyarsa bu hayıflanmadır. Doğal olarak hayıflanma kelimesi pişmanlık kelimesinin literatürdeki karşılıklarından biridir.