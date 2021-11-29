Piyano Festivali ve Yarışması’na başvurular devam ediyor

Bu yıl 1-5 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek III. Uluslararası "Adana Rhapsody" Piyano Festivali ve Yarışması'nın jürisi Türkiye ve dünyanın seçkin piyanist ve akademisyenlerinden Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Prof. Dr. Eser Bilgeman Şakir, Doç. Gökhan Aybulus, Doç. Dr. Jerfi Aji, Doç. Yuriy Sayutkin ve Cem Babacan'dan oluşacak.

III. Uluslararası "Adana Rhapsody" Piyano Yarışması'na, 6-26 yaş arası konservatuvarlar, güzel sanatlar liseleri, müzik fakültelerinde öğrenim gören veya mezun olan piyanistler ile uluslararası piyano yarışmalarında derece alan tüm öğrenciler başvuru yapabilecek. Beş kategoriden oluşan yarışmada tüm kategorilerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri alan piyanistler birçok ödülün sahibi olacak. Yarışma jürisinin uygun gördüğü yarışmacılar ise özel ödül veya mansiyon kazanabilecek.

Yarışmanın yanı sıra III. Uluslararası "Adana Rhapsody" Piyano Festivali'ne ise, profesyonel veya hobi olarak piyano dersi alan 6-26 yaş arasındaki tüm gençler katılım sağlayarak hünerlerini gösterme fırsatı elde edecek. Geçen yıl pandemi sebebiyle online olarak gerçekleşen fakat bu yıl yüz yüze yapılması planlanan festival ve yarışmaya başvurular, 15 Aralık 2021 tarihine kadar https://rhapsody.cu.edu.tr/ adresinden yapılabilecek.