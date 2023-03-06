Plywood Nedir? Plywood Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?

Yüksek bir mukavemete sahip olması ve suya dayanıklılığı ile bilinen plywood nedir diye araştıranlar bulunur. Plywood neden yapılır diyenler, bunun ağaç tabakalarından meydana geldiğini bilmelidir. İnşaat alanında plywood nasıl kullanılır diye soranlar olabilir. Plywood ne işe yarar ve hangi özelliklerinden dolayı ihtiyaç duyulur? Başka bir ahşap malzeme olan kontraplak ile farkı nedir?

Plywood Nedir?

İnşaat alanının olmazsa olmaz ahşap ürünlerinden biri olan plywood, beton kalıplarını hazırlamak için ihtiyaç duyulan bir malzemedir. Suya karşı yüksek bir dirence ve mukavemete sahip olmasından dolayı tercih edilir. Özellikle sıvasız kalıp sistemleri için uygun bir araç olmasıyla dikkat çeker. Yapısı incelendiğinde ağaç tabakalarından oluştuğu rahatlıkla görülür. Hem hafif hem de dayanıklı bir malzeme olan plywood'un katman sayısı genellikle tektir.

Günümüzde en sık kullanılan inşaat malzemelerinden biri olan plywood, brüt beton hazırlamak için yararlanılan eski usül ahşap kalıpların görevini üstlenmiştir. Kendi içinde filmli ve filmsiz (kontraplak) olmak üzere ikiye ayrılır. İkisi arasındaki fark dayanıklılıktan ziyade beton yüzeyi ile alakalıdır. Sıva yapılması planlanmayan yüzeylerde filmli plywood tercih edilir. Bu, düzgün ve parlak brüt beton almaya yardımcı olur. Sıva yapılması düşünülen yüzeyler için ise filmsiz plywood'ların kullanılması şarttır. Filmsiz (kontraplak) plywood ile alınan brüt beton, diğerinin aksine parlak değildir. Bu nedenle daha kolay sıva yapmaya imkan tanır.

Plywood Nerelerde Kullanılır?

Fonksiyonel bir malzeme olması nedeniyle sadece inşaat sektöründe değil, başka alanlarda da sıkça yararlanılan bir üründür. Aşağıda plywood'un kullanım alanları sıralanmıştır. Bunlar şu şekildedir:

İnşaat kalıp işlerinde

İskele platformlarında

Çatı ve iç bölme kaplamada

Sahne ve tribün inşaatlarında

Parke ve farklı zemin sektöründe

Ahşap kapı, raf, masa, sandalye, koltuk vb. diğer mobilyaların yapımında

Tır dorselerinin zeminlerinde

Tren vagonlarının zeminlerinde

Konteyner zeminlerinde

Gemi ve otobüslerde

Paketlemede

Bazı oyuncaklarda

Çeşitli müzik aletlerinin üretiminde

Bahçe mobilyaları ve araç-gereçlerinde