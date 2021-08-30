POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvurularını 8-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında yapan adaylar için ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat aşamaları için işlemler tamamlanırken mülakatlarını tamamlayan adaylar "POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ile 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçen sene baz alınırsa mülakat sonuçlarının Ağustos ayının son haftası açıklanması öngörülüyor. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.
27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SORGULAMA
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.