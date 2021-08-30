POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvurularını 8-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında yapan adaylar için ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat aşamaları için işlemler tamamlanırken mülakatlarını tamamlayan adaylar "POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ile 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?