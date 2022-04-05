Prof. Dr. Zeynep Onur’a makale ödülü

Karantina döneminde bütün öğrenciler için kullanılan sanal tasarım stüdyolarının potansiyel avantajlarını ve eksikliklerini mimarlık bölümündeki öğrencilerin bakış açısından araştıran makale, Prof. Dr. Zeynep Onur'a, 2021'de Clarivate Index'te en çok alıntılanan makale ödülünü de beraberinde getirdi.

Pandemi döneminin yarattığı zorunluluğun, sanal tasarım stüdyosu kullanımının mimarlık eğitimindeki yerini ortaya çıkarmak için iyi bir fırsat oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Zeynep Onur, "Araştırmamızın ortaya çıkardığı sonuçlar bilim dünyası tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı" dedi.

Prof. Dr. Zeynep Onur, "Sanal ortamın; stüdyo eğitiminde, kültürlerarası ve disiplinler arası iş birliği kapasitesini arttırma konusunda sahip olduğu olanaklar, mimarinin çok boyutlu yönüne hizmet etmesi bakımından vazgeçilmez bir öğrenim ortamı yaratıyor. Geliştirilecek olan teknolojilerin sunabileceği gerçek zamanlı etkileşimler ile sanal ortamı kısıtlayan yönlerin azaltılması ile sanal tasarım stüdyolarının yüz yüze eğitimde gerçekleşen eğitim ortamına daha fazla yaklaşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.