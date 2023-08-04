Profesyonel kariyer için 244 yüksek lisans ve doktora programı

Yakın Doğu Üniversitesi'nde 2023-2024 öğretim yılı güz dönemi için yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlar başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 244 yüksek lisans ve doktora programına başvurular, 1 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar kabul edilecek. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, "Üniversitemiz, yetkin akademik kadrosu ve sağladığı araştırma imkanlarıyla yüksek lisans ve doktora adaylarına, uzmanlaşmak istedikleri alanların sınırlarını zorlama imkanı sunuyor" dedi.

ÖNEMLİ BİR OLANAK

Sadece akademik uzmanlaşma açısından değil aynı zamanda profesyonel kariyer ve kişisel gelişim açısından da önem kazanan ve iş hayatında önemli bir tercih sebebi haline gelen yüksek lisans ve doktora eğitimleri, meslek adaylarına ve profesyonellere yeni ufuklar açıyor. Akademik ve profesyonel hayatta, yüksek lisans ve doktora derecelerinin önemli bir gereklilik olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Murat Tüzünkan, "Akademik ve profesyonel hayatın en önemli gerekliliklerinden olan yüksek lisans ve doktora programları, aynı zamanda kendisini geliştirmek isteyen adaylar için de önemli bir olanak yaratıyor" dedi.