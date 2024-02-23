Proje Yönetimi Sempozyumu ve Proje Yazım Atölyesi yoğun katılımla gerçekleşti

Sempozyumun ilk oturumunda YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ Oturum Başkanlığını üstlenirken, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran "Değişimi Yakalamak ve Aşmak", Sosyolog ve yazar Prof. Dr. Besim Dellaloğlu ise "Üniversiter Bilim: Doğadan Topluma" başlıklı birer sunum gerçekleştirdi. İkinci oturumda ise Prof. Dr. Murat Özgören "Türkiye-KKTC Bilim Yol Haritası", Prof. Dr. Haydar Demirel "Hakem Gözüyle Proje Değerlendirme", Prof. Dr. Seda Vatansever ve Prof. Dr. Gamze Tanrıöver de "TÜBİTAK Kodları Kafamı Karıştırıyor" konularını ele aldı. Prof. Dr. Seda Vatansever, Prof. Dr. Murat Sayan, Prof. Dr. Gamze Tanrıöver, Prof. Dr. Murat Özgören ve Prof. Dr. Haydar Demirel'in gerçekleştirdiği proje yazım atölyesi ile devam eden sempozyum, genel bir değerlendirme ile son buldu.

Sempozyum sonunda YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, sosyolog ve yazar Prof. Dr. Besim Dellaloğlu ile Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gamze Tanrıöver'e teşekkür belgesi takdim etti.

Sempozyumun ardından KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL'i de ziyaret eden Prof. Dr. Yusuf Baran, "Son ziyaretimin üzerinden 5 yıl geçmişti. Bu sürede KKTC'de ve Yakın Doğu Üniversitesi'nde özellikle kültür sanat alanında büyük bir ilerleme gözlemledim. Bütününde kalite ve mükemmeliyet kokan bir kampüs izledim. Bu beni çok mutlu etti" dedi.