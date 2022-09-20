Psidya Ne Demek? Psidya Antik Kenti Nerede Ve Hangi Medeniyet, Hangi Şehirleri Kapsıyor?

İşte, Psidya hakkında merak ettiklerinizin cevabını bulabileceğiniz içeriğimiz…

İlkçağlarda inşa edilmiş kent olma özelliklerini karşılayan yapılaşmalara antik kent denir. Ülkemiz sınırları içerisindeki ilk yaşamın M.Ö 9000'li yıllara dayandığı düşünüldüğünde çok sayıda medeniyetin geçmişten bugüne topraklarımızda yaşadığı da ortaya çıkmış olur. Yapılan arkeolojik kazılar sayesinde de bu medeniyetlere ait bilgiler edinmiş oluruz. Psidya Antik Kenti de ülkemiz sınırları içerisinde bulunan antik kentlerden bir tanesidir. Peki, kültür turizmi açısından son derece önemli olan Psidya nerededir, hangi medeniyetler yaşamıştır?

Psidya Ne Demek?

Psidya ülkemizin güneyinde bulunan; Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nin kesiştiği alandaki Göller Yöresi bölgesinin antik adıdır. Aynı zamanda Antakya olarak da bilinir. Buna ek olarak bazı kaynaklarda da Psidya Antakyası olarak karşımıza çıkabilir.

Psidya Antik Kenti Nerede, Hangi Şehirleri Kapsıyor?

Psidya Antik Kenti, kuzey ve batı tarafında Frigya'nın, güneybatıda Likya'nın, doğuda Likaonya'nın komşusu konumundaydı. Bugünlerde ise Isparta ilinin tamamını, Burdur, Antalya ve Afyonkarahisar'ın bir kısmını içine alabilecek büyüklükteydi.

Psidya Antik Kenti Hangi Medeniyete Ait?

Pisidya Antik Kenti'nde yaşayan Psidyalılar Anadolu'nun en eski halklarındandır. Başkenti Antiokheia olan Psidya Antik Kenti'nin topraklarının dağlık ve engebeli bir alanda bulunmasına rağmen göller ve ormanlar sayesinde yaşam alanları oldukça gelişmiştir. Bitki örtüsü de oldukça zengin olan bu topraklardaki ilk yaşam belirtileri çok daha erken döneme dayanmaktadır.

Psidya Antik Kenti

Yolunuz Antalya'ya düşecek olursa rotanıza mutlaka eklemeniz gereken Psidya'da görmeniz gereken birkaç noktayı sizin için derledik.

Kentte bulunan en önemli yapıtlardan bir tanesi Anadolu topraklarında inşa edilen ilk kiliselerden olan St. Paul Kilisesidir.

-Men Tapınağı ve Kutsal Alanı

Tapınağın etrafındaki yapılan kazı çalışmalarında etrafta çok daha fazla sayıda küçük tapınak olduğu görüldü. Çoğu günümüze kadar ulaşmayı başaramamış olsa da Men Tapınağı ve Kutsal Alan Psidyalılar'ı tanımak isteyenler için görülmesi gereken bir yer.

-Tiyatro

Helenistik dönem özelliklerini taşıyan tiyatro, milattan sonra bazı düzenlemelerden geçerek genişletilmiştir. Boyutlarını göz önüne aldığımızda diğer Psidya Antik kentlerindeki tüm tiyatrolardan daha büyüktür. Büyüklüğü sebebiyle 12.000 kişilik Aspendos Tiyatro'suna da benzetilir.

Birçoğu kalıntı şeklide günümüze ulaşmış olsa da arkeolojik kazılar sayesinde Psidya Antik Kenti'nden elde edilen birçok eser Yalvaç Müzesi'nde sergilenmektedir.