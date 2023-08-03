Psikoloji ve moleküler biyoloji lisans programına YÖK onayı

Yakın Doğu Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi'nin "Psikoloji", "Moleküler Biyoloji ve Genetik" lisans programları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylı alanın tek akreditasyon kuruluşu olan Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edildi.

DEKAN ÖZKUL: KALİTEYİ KANITLADI

Her üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültelerindeki temel bilimler üzerinde yükseldiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, "Eğitim kalitemizin, alanın YÖK onaylı tek akreditasyon kurumu olan FEDEK tarafından tescil edilmesinden mutluluk duyuyoruz. Aldığımız akreditasyonlar, adını dünyanın en iyi üniversiteleri arasına yazdıran Yakın Doğu Üniversitesi'nin en önemli parçalarından olan Fen-Edebiyat Fakültemizin eğitim kalitesini bir kez daha kanıtladı" ifadesini kullandı.