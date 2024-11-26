R Hangi Para Birimi? R Hangi Ülkenin Parasıdır, Açılımı Ne?

Para birimlerinin genellikle üç harfli kodları bulunmaktadır. "R" harfi ile başlayan para birimleri de dünyanın farklı coğrafyalarında kullanılan ve her birinin kendine özgü bir hikayesi olan çok çeşitli para birimleridir. Bu para birimlerinin değeri, ülkenin ekonomik durumu, siyasi istikrarı ve küresel piyasalardaki gelişmelere göre sürekli olarak değişmektedir. R hangi para birimi, hangi ülkenin parasıdır, açılımı ne demeden önce bu genel bilgilere dair fikir sahibi olmakta fayda vardır.

R Hangi Para Birimi?

Rand, Güney Afrika'da 1961 yılında, ülkenin İngiliz Sterlini sisteminden ayrılmasıyla kullanılmaya başlanmıştır. İsmini, Güney Afrika'da yer alan Witwatersrand adlı altın yataklarından alır. Witwatersrand, tarih boyunca ülkenin altın üretim merkezi olarak önemli bir yere sahiptir.

• Sembol: R (örneğin, 50 Rand = R50)

• Banknot Değerleri: R10, R20, R50, R100 ve R200.

• Madeni Paralar: 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 cent ile 1, 2 ve 5 Rand.

Banknotlar üzerinde Güney Afrika'nın sembolü hâline gelmiş çeşitli vahşi hayvanların figürleri bulunur. Ayrıca Nelson Mandela'nın portresi de bazı banknotlarda yer alır.

R Hangi Ülkenin Parasıdır, Açılımı Ne?

"R", Güney Afrika Randının sembolüdür. Güney Afrika'nın resmi para birimi olan Rand, uluslararası piyasalarda "ZAR" koduyla anılır. "ZAR" kodu, "Zuid-Afrikaanse Rand" ifadesinden gelir ve bu, Afrikaans dilinde "Güney Afrika Randı" anlamına gelir.

Rand, yalnızca Güney Afrika'da değil, aynı zamanda komşu ülkeler olan Lesotho, Namibya ve Eswatini gibi ülkelerde de dolaşımda bulunur. Bu ülkeler, Güney Afrika ile Ortak Para Alanı (Common Monetary Area) anlaşması çerçevesinde Rand'ı resmi veya paralel bir para birimi olarak kullanmaktadır.